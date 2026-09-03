Siddhartha, cantautor mexicano prepara dos conciertos para el 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Siddhartha en Palacio de los Deportes y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero jueves 3 de septiembre: Sin telonero confirmado

Telonero viernes 4 de septiembre: Rubytates

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que terminan los conciertos: 10:00 de la noche

Concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes (Siddhartha)

Posible setlist para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes del 3 y 4 de septiembre

Tú y Yo y Tour de Siddhartha llega al Palacio de los Deportes los días 3 y 4 de septiembre con un show que promete ser inolvidable para los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes sean los siguientes: