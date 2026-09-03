Siddhartha, cantautor mexicano prepara dos conciertos para el 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
Desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Siddhartha en Palacio de los Deportes y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero jueves 3 de septiembre: Sin telonero confirmado
- Telonero viernes 4 de septiembre: Rubytates
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 hora de música
- Hora en la que terminan los conciertos: 10:00 de la noche
Posible setlist para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes del 3 y 4 de septiembre
Tú y Yo y Tour de Siddhartha llega al Palacio de los Deportes los días 3 y 4 de septiembre con un show que promete ser inolvidable para los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Paraíso lunar
- Tú y yo y tú
- Tarde
- Buscándote (Cap. 7)
- Nada por hecho
- Escápate conmigo
- 80 días
- Día tras día
- Algún día (Cap. 1)
- Si tú te vas
- Extraños
- La verdad
- Bacalar
- Náufrago
- Pedacito de mi corazón
- No tengo miedo
- Por siempre y para siempre
- A la distancia
- Me hace falta (Cap. 2)
- Abrázame
- Diamantes
- Película (Cap. 3)
- Respiro (Cap. 8)
- Quiero enterrar mi corazón
- Ser parte
- Únicos
- 00:00
- Brújula