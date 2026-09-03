Siddhartha, cantautor mexicano prepara dos conciertos para el 3 y 4 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Desde ya te dejamos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Siddhartha en Palacio de los Deportes y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero jueves 3 de septiembre: Sin telonero confirmado
  • Telonero viernes 4 de septiembre: Rubytates
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 hora de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: 10:00 de la noche
Concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes
Concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes (Siddhartha)

Posible setlist para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes del 3 y 4 de septiembre

Tú y Yo y Tour de Siddhartha llega al Palacio de los Deportes los días 3 y 4 de septiembre con un show que promete ser inolvidable para los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los concierto de Siddhartha en Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Paraíso lunar
  2. Tú y yo y tú
  3. Tarde
  4. Buscándote (Cap. 7)
  5. Nada por hecho
  6. Escápate conmigo
  7. 80 días
  8. Día tras día
  9. Algún día (Cap. 1)
  10. Si tú te vas
  11. Extraños
  12. La verdad
  13. Bacalar
  14. Náufrago
  15. Pedacito de mi corazón
  16. No tengo miedo
  17. Por siempre y para siempre
  18. A la distancia
  19. Me hace falta (Cap. 2)
  20. Abrázame
  21. Diamantes
  22. Película (Cap. 3)
  23. Respiro (Cap. 8)
  24. Quiero enterrar mi corazón
  25. Ser parte
  26. Únicos
  27. 00:00
  28. Brújula