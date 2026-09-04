Hoy viernes 4 de septiembre, Tini Stoessel, cantante y actriz argentina se presenta con concierto en la Arena CDMX.

Por lo que ya les tenemos a los fans todo para su itinerario con horario y hora en la que termina el concierto en la Arena CDMX de Tini Stoessel:

Apertura de puertas 18:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 37 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Tini Stoessel (Superboletos )

FUTTTURA World Tour de Tini Stoessel llega a la Arena CDMX

La gira de conciertos FUTTTURA World Tour de Tini Stoessel llega a la Arena CDMX este viernes 4 de agosto con lo mejor de su música.

Recuerda que la Arena CDMX el recinto se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber y disfrutar de Tini Stoessel en la Arena CDMX este 4 de septiembre.