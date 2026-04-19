El Pepsi Center WTC vuelve a recibir en concierto al rapero argentino C.R.O con concierto único este domingo 19 de abril.

Y para que no te pierdas de ningún momento de C.R.O en el Pepsi Center WTC, aquí te dejamos horario y hora en la que termina el concierto de hoy:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

C.R.O (Instagram | C.R.O)

C.R.O regresa al Pepsi Center WTC hoy 19 de abril

Hoy 19 de abril es el esperado regreso de C.R.O a la CDMX con concierto en el Pepsi Center WTC esto como parte de la gira Otra Vez en tus Ruinas Tour.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Así que solo alístate, pues ya tiene todo lo necesario a saber y disfrutar del concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC.