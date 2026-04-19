Este domingo 19 de abril llega Javiera Mena para un concierto en CDMX que promete una noche inolvidable en el Lunario del Auditorio Nacional.

Aquí te damos los horarios a considerar el día de hoy:

Inicio: A las 20:00 horas

Duración: 90 minutos (aproximadamente)

Término: A las 21:30 horas

Boletos: Aún disponibles en Ticketmaster

Javiera Mena (Instagram | Javiera Mena)

Javiera Mena presenta Inmersión en concierto íntimo que marca transición artística en su carrera

El concierto de Javiera Mena en el Lunario formará parte de la gira promocional de su sexto álbum Inmersión, lanzado en abril de 2025.

Este espectáculo destacará por mostrar una faceta más introspectiva de la artista, quien exploró sonidos orgánicos y baladas, alejándose parcialmente del synth-pop que caracterizó sus producciones anteriores.

Durante la presentación, Mena promete un recorrido por los temas de Inmersión, consolidando un vínculo emocional con el público a través de letras más personales y atmósferas sonoras envolventes.

El concierto también será concebido como un cierre simbólico de esta etapa creativa, marcando el fin de un ciclo artístico enfocado en la vulnerabilidad y la experimentación musical.

Javiera Mena (Instagram | Javiera Mena)

Tras esta gira, la cantante chilena adelantó que comenzará a trabajar en nuevos proyectos, abriendo paso a una siguiente fase dentro de su trayectoria musical.

Asimismo, Javiera Mena confirmó que prepara la celebración por los 20 años de su álbum debut Esquemas Juveniles, evento que contempla traer a México a inicios de 2027.