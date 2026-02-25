C.R.O es un rapero, cantante y compositor que estuvo en una relación con la trapera argentina Cazzu durante varios años.

Entre 2025 y 2026, el rapero argentino fue parte de la polémica mexicana tras especularse haber generado problemas en la relación de su ex con Christian Nodal.

¿Quién es C.R.O? El rapero argentino

C.R.O, cuyo nombre real es Tomás Manuel Campos, es un rapero, cantante y compositor argentino nacido en Neuquén.

Es uno de los referentes del trap argentino y también forma parte del dúo Bardero$ junto a Homer el Mero Mero. Se caracteriza por mezclar trap, rap, boom bap, rock y otros géneros urbanos.

C.R.O (Instagram | C.R.O)

¿Cuántos años tiene C.R.O?

C.R.O nació el 11 de septiembre de 1998, por lo tanto tiene 27 años de edad en la actualidad.

¿Quién es la esposa de C.R.O?

Hasta la información pública disponible, C.R.O no está casado.

Tuvo una relación conocida con la cantante argentina Cazzu, pero terminaron hace varios años entre 2019 y 2020.

Cazzu, cantante (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es C.R.O?

C.R.O nació bajo el signo de Virgo.

¿Quiénes son los hijos de C.R.O?

Hasta donde se sabe C.R.O no tiene hijos.

¿Qué estudió C.R.O?

No hay registros públicos detallados sobre estudios universitarios formales. Desde joven C.R.O se dedicó principalmente a la música y al freestyle.

¿En qué ha trabajado C.R.O?

Principalmente C.R.O ha trabajado como:

Rapero y cantante solista

Compositor

Integrante del dúo Bardero$

Participante en colaboraciones con artistas del género urbano

También comenzó en el mundo de las batallas de freestyle, lo que impulsó su carrera musical.

Uno de sus éxitos más populares es su colaboración con Bizarrap en la Music Session #29, que acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

Fans especulan que C.R.O generó problemas en la relación de Christian Nodal y Cazzu

Fue durante un comunicado en su canal de difusión de Instagram, que Christian Nodal reveló detalles de su relación con Cazzu que antes no había mencionado.

Esto como parte de la respuesta que el cantante de regional mexicano dio a la argentina por la crítica que lanzó a Rosita, colaboración entre barios artistas que generó incomodidad por una referencia directa al sonorense.

Para Christian Nodal, su molestia surgió luego de que Cazzu cuestionó la canción y dejara de seguir en redes a los artistas que participaron en ella.

Para esto, el cantante dijo “no entender” cómo la trapera consideraba “traición” que sus amigos hayan trabajado en Rosita, pero ella posó para fotos con un ex que les generó problemas a ambos cuando estaban en espera de su primera hija:

“Lo que sí cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo” Christian Nodal

Si bien Christian Nodal no reveló nombres de manera directa, en redes se especuló que podría tratarse de C.R.O.

Esto debido a que en 2025 los ex se reencontraron sobre el escenario en un concierto en Argentina, además de ser un hombre conocido en la vida de Cazzu.