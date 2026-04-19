El rapero y cantante argentino C.R.O se presenta en concierto este domingo 19 de abril en el Pepsi Center WTC.

Y para los que ya tiene sus boletos, les dejamos a continuación todos los detalles de setlist, horario y telonero para que disfruten del concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
  • Duración: 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
C.R.O
C.R.O (C.R.O Instagram @crocraxker)

Posible setlist para C.R.O en Pepsi Center WTC el 19 de abril

El rap argentino de C.R.O estará de regreso al Pepsi Center WTC de la CDMX con concierto único hoy 19 de abril.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC sean los siguientes:

  1. Conexiones
  2. Money
  3. Ella es una G
  4. BZRP Music Sessions #29
  5. Basura
  6. Vida cara
  7. Reina
  8. Alas
  9. Del infierno me escapé
  10. Rock and Roll
  11. Ahora corren
  12. Dame rock
  13. Cada lágrima
  14. Ruinas
  15. Ciudad gris
  16. Solo
  17. Aquella noche
  18. Infierno y roll
  19. Freestyle
  20. Yo ya gané
  21. Metido en los verdes
  22. Hustlers
  23. Diamante en bruto
  24. Tony Montana
  25. Hijo de la noche
  26. After House
  27. Harakiri
  28. Keta