El rapero y cantante argentino C.R.O se presenta en concierto este domingo 19 de abril en el Pepsi Center WTC.

Y para los que ya tiene sus boletos, les dejamos a continuación todos los detalles de setlist, horario y telonero para que disfruten del concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

C.R.O (C.R.O Instagram @crocraxker)

Posible setlist para C.R.O en Pepsi Center WTC el 19 de abril

El rap argentino de C.R.O estará de regreso al Pepsi Center WTC de la CDMX con concierto único hoy 19 de abril.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC sean los siguientes: