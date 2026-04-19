El rapero y cantante argentino C.R.O se presenta en concierto este domingo 19 de abril en el Pepsi Center WTC.
Y para los que ya tiene sus boletos, les dejamos a continuación todos los detalles de setlist, horario y telonero para que disfruten del concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para C.R.O en Pepsi Center WTC el 19 de abril
El rap argentino de C.R.O estará de regreso al Pepsi Center WTC de la CDMX con concierto único hoy 19 de abril.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de C.R.O en Pepsi Center WTC sean los siguientes:
- Conexiones
- Money
- Ella es una G
- BZRP Music Sessions #29
- Basura
- Vida cara
- Reina
- Alas
- Del infierno me escapé
- Rock and Roll
- Ahora corren
- Dame rock
- Cada lágrima
- Ruinas
- Ciudad gris
- Solo
- Aquella noche
- Infierno y roll
- Freestyle
- Yo ya gané
- Metido en los verdes
- Hustlers
- Diamante en bruto
- Tony Montana
- Hijo de la noche
- After House
- Harakiri
- Keta