María Daniela y su Sonido Lasser, el dúo mexicano de electropop y technopop, darán dos conciertos en CDMX.
La cita con los fans son los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en punto de las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan.
Setlist de María Daniela y su Sonido Lasser para concierto en el Teatro Metropólitan
De acuerdo con los adelantos que se han hecho de los conciertos de María Daniela y su Sonido Lasser, el dúo conformado por María Daniela Azpiazu y Emilio Acevedo tiene preparadas varias sorpresas.
Una de ellas es la confirmación de un setlist diferente para cada concierto, por lo que los fans escucharán repertorios muy variados.
Aún así, se espera que en el Teatro Metropólitan toquen éxitos de su carrera como:
- Baila Duro
- Pecadora Normal
- El Tuviste
- Carita de Ángel
- Duri Duri
- Asesiné a mi Novio
- Yo Soy Así
- Es Mentira
- No te Aguanto más
- Amo el Pop
- Soy el Hit
- Baila sola
- He Sido Fiel
- Nada que decir
- Mar de Amor
- Qué difícil es ser yo
- Abismo
- Chicle de Menta
- Tu Sombra
- Fiesta de Cumpleaños
- Pobre Estúpida
- Miedo
- Mosca Muerta
Telonero e invitados especiales al concierto de María Daniela y su Sonido Lasser
La buena noticia para los fans de María Daniela y su Sonido Lasser ,es que no se presentarán solos en el escenario del Teatro metropólitan.
Medios especializados en música han reportado que la cantante y compositora Marcela Viejo será su invitada especial para todas las fechas.