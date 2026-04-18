María Daniela y su Sonido Lasser, el dúo mexicano de electropop y technopop, darán dos conciertos en CDMX.

La cita con los fans son los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en punto de las 20:00 horas en el Teatro Metropólitan.

Setlist de María Daniela y su Sonido Lasser para concierto en el Teatro Metropólitan

De acuerdo con los adelantos que se han hecho de los conciertos de María Daniela y su Sonido Lasser, el dúo conformado por María Daniela Azpiazu y Emilio Acevedo tiene preparadas varias sorpresas.

Una de ellas es la confirmación de un setlist diferente para cada concierto, por lo que los fans escucharán repertorios muy variados.

Aún así, se espera que en el Teatro Metropólitan toquen éxitos de su carrera como:

Baila Duro

Pecadora Normal

El Tuviste

Carita de Ángel

Duri Duri

Asesiné a mi Novio

Yo Soy Así

Es Mentira

No te Aguanto más

Amo el Pop

Soy el Hit

Baila sola

He Sido Fiel

Nada que decir

Mar de Amor

Qué difícil es ser yo

Abismo

Chicle de Menta

Tu Sombra

Fiesta de Cumpleaños

Pobre Estúpida

Miedo

Mosca Muerta

María Daniel y Su Sonido Lasser (Instagram/@daniazpi)

Telonero e invitados especiales al concierto de María Daniela y su Sonido Lasser

La buena noticia para los fans de María Daniela y su Sonido Lasser ,es que no se presentarán solos en el escenario del Teatro metropólitan.

Medios especializados en música han reportado que la cantante y compositora Marcela Viejo será su invitada especial para todas las fechas.