Este sábado 18 y domingo 19 de abril son los conciertos en CDMX de María Daniela y su Sonido Lasser. A continuación los horarios para el Teatro Metropólitan en ambas fechas:

Puertas: a las 18:00 horas

Inicio: a las 20:00 horas

Duración: 2 horas (aproximadamente)

Término: a las 22:00 horas

María Daniela y su Sonido Lasser (Instagram | @sonido_lasser)

Nueva fecha de concierto de María Daniela y su Sonido Lasser en CDMX

El reencuentro de María Daniela y su Sonido Lasser con sus fans de la capital del país fue un rotundo éxito para sus dos primeras fechas.

La del sábado 18 de abril terminó con boletos en sold out, mientras que la alta demanda para el concierto del domingo 19 de abril obligó al dúo a abrir una tercera fecha en CDMX.

Fue así como María Daniela y su Sonido Lasser anunció que el próximo sábado 2 de mayo volverán al Teatro Metropólitan con más música para sus fans.

Regreso de María Daniela y su Sonido Lasser a escenarios celebra 22 años y nueva etapa musical

El regreso de María Daniela y su Sonido Lasser a los escenarios en 2026 marcó una nueva etapa tras presentaciones limitadas, consolidando su reaparición con conciertos propios en el Teatro Metropólitan.

Bajo el concepto “Noches de Discotech”, los shows funcionan como una celebración de más de 22 años de trayectoria dentro del electropop mexicano, retomando la esencia que definió su propuesta desde 2002.

Durante las presentaciones, el dúo ofrecerá un recorrido por sus temas más representativos, conectando con seguidores de distintas generaciones que han acompañado su evolución dentro de la escena musical independiente.

El regreso también servirá como plataforma para presentar nueva música, destacando el lanzamiento de su sencillo “Love Me Again”, con el que iniciaron una etapa creativa renovada.

Como parte de esta reactivación artística, anunciaron lanzamientos especiales, entre ellos la edición en vinilo de su primer álbum, reforzando su vínculo con el público y su legado musical.