Hoy domingo 19 de abril llega al Auditorio BB de la CDMX, la banda británica de música post-punk, Public Image Ltd en concierto.

Por lo que prepara tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Public Image Ltd en el Auditorio BB, a continuación los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Public Image Ltd en Auditorio BB (Passline)

El punk de Public Image Ltd llega al Auditorio BB

Uno de los conciertos más esperados en la CDMX está por suceder este 19 de abril con Public Image Ltd en el Auditorio BB.

Por lo que ya tiene todo lo necesario para disfrutar del punk de Public Image Ltd en el Auditorio BB y disfrutar del concierto como se debe.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.