La banda británica de música post-punk, Public Image Ltd está por llegar a la CDMX con concierto este domingo 19 de abril en el Auditorio BB.

Razón por la que a los fans ya les tenemos los detalles del setlist, horario y telonero para el concierto Public Image Ltd en el Auditorio BB y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Public Image Ltd en Auditorio BB (Passline)

Posibles setlist para Public Image Ltd en el Auditorio BB del 19 de abril

El Auditorio BB tendrá lo mejor del punk británico de Public Image Ltd este domingo 19 de abril en concierto único.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Public Image Ltd en el Auditorio BB serían: