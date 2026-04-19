La agenda de conciertos en CDMX del mes de abril se complementa con la llegada de Javiera Mena, la cantante y productora chilena.
La cita con los fans es este domingo 19 de abril en punto de las 20:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.
Setlist de Javiera Mena para su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional
Javiera Mena se encuentra en medio de su gira titulada Inmersión, la cual contará con una escala rápida en CDMX.
Si bien la artista no ha adelantado un repertorio para sus fans, se espera que en el Lunario del Auditorio Nacional resuenen canciones como:
- Hasta la verdad
- Corazón astral
- Esta ciudad
- La isla de Lesbos
- Pez en el agua
- Cámara lenta
- Mar de coral
- Absurda
- Entropía
- Sincronía, pegaso
- Culpa
- Diva
- Espejo
- Otra era
- Acá entera
- Sufrir
- La carretera
- Luz de piedra de luna
- Espada
- El amanecer
- Al siguiente nivel
Telonero e invitados especiales en concierto de Javiera Mena
Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Javiera Mena este domingo 19 de abril.
La buena noticia para los fans es que, en entrevistas previas a su presentación, la artista adelantó que podría haber cantantes mexicanos sorpresa que la acompañen sobre el escenario.
Javiera Mena suele centrar sus conciertos en la experiencia con el público y su banda, aunque también suele colaborar con demás colegas de la industria musical.