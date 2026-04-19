La agenda de conciertos en CDMX del mes de abril se complementa con la llegada de Javiera Mena, la cantante y productora chilena.

La cita con los fans es este domingo 19 de abril en punto de las 20:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional.

Setlist de Javiera Mena para su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional

Javiera Mena se encuentra en medio de su gira titulada Inmersión, la cual contará con una escala rápida en CDMX.

Si bien la artista no ha adelantado un repertorio para sus fans, se espera que en el Lunario del Auditorio Nacional resuenen canciones como:

Hasta la verdad

Corazón astral

Esta ciudad

La isla de Lesbos

Pez en el agua

Cámara lenta

Mar de coral

Absurda

Entropía

Sincronía, pegaso

Culpa

Diva

Espejo

Otra era

Acá entera

Sufrir

La carretera

Luz de piedra de luna

Espada

El amanecer

Al siguiente nivel

Javiera Mena (Instagram | @rodphotography)

Telonero e invitados especiales en concierto de Javiera Mena

Hasta el momento, no se ha anunciado un telonero para el concierto de Javiera Mena este domingo 19 de abril.

La buena noticia para los fans es que, en entrevistas previas a su presentación, la artista adelantó que podría haber cantantes mexicanos sorpresa que la acompañen sobre el escenario.

Javiera Mena suele centrar sus conciertos en la experiencia con el público y su banda, aunque también suele colaborar con demás colegas de la industria musical.