El jueves 16 de octubre se dio a conocer que Susan Stamberg, una de las madres fundadoras de la radiodifusión pública de Estados Unidos, murió.

Susan Stamberg fue fundadora de la Radio Pública Nacional (NPR) y se convirtió en la primera mujer en Estados Unidos en conducir un noticiero nacional, por lo que dejó un legado.

¿Quién fue Susan Stamberg?

Susan Stamberg fue una periodista originaria de Newark, Nueva Jersey, que dedicó su vida a la radio, por lo que es conocida por su papel pionero en la radiodifusión pública de Estados Unidos.

Junto a Nina Totenberg, Linda Wertheimer y Cokie Roberts, Susan Stamberg es considerada como una de las madres fundadoras de la Radio Pública Nacional (NPR) en Estados Unidos.

¿Quién fue Susan Stamberg? (Cortesía)

¿Qué edad tenía Susan Stamberg?

Susan Stamberg tenía 87 años de edad.

¿Susan Stamberg estaba casada?

De acuerdo con la información, Susan Stamberg estuvo casada con Louis C. Stamberg, que murió en 2007.

¿Susan Stamberg tenía hijos?

Susan Stamberg tuvo un hijo de su matrimonio con Louis, Josh Stamberg, quien es actor.

¿Quién fue Susan Stamberg? (Cortesía)

¿Qué estudió Susan Stamberg?

De acuerdo con la información, Susan Stamberg asistió a la High School of Music & Art en Manhattan e inició estudios universitarios en Queens College pero luego se transfirió.

Susan Stamberg estudió la licenciatura en Literatura Inglesa en Barnard College de Nueva York y aunque estudió brevemente en la Universidad de Brandeis, no terminó el programa.

¿Cuál fue la trayectoria de Susan Stamberg?

Susan Stamberg tuvo una larga trayectoria en la radiodifusión en Estados Unidos , comenzando su carrera en la WAMU-FM, estación afiliada de la American University en Washington.

En 1971, Susan Stamberg se unió a la Radio Pública Nacional (NPR) y se convirtió en la co presentadora del programa “All Things Considered”, junto a Robert Conley y más tarde, con Bob Edwards.

Desde su llegada a la NPR, Susan Stamberg se destacó por su estilo de entrevistas profundas y humanas, siendo clave para definir el tono informativo y narrativo de su programa.

En la década de 2010, Susan Stamberg fue nombrada como una de las “Founding Mothers of NPR”, junto con Nina Totenberg, Linda Wertheimer y Cokie Roberts y ya estaba retirada.

¿Quién fue Susan Stamberg? (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Susan Stamberg murió a los 87 años

Susan Stamberg, fundadora de la radiodifusión pública de Estados Unidos, murió a los 87 años de edad tras más de cinco décadas de arduo trabajo, en las que entrevistó a figuras clave de la política, el arte y la cultura.