Horas antes de los enfrentamientos estelares, el influencer, Berth Oh!, abordó a Yordi Rosado -de 53 años de edad- para preguntarle directamente si se enfrentaría a Adal Ramones en el ring de Supernova: Orígenes.

El conductor mexicano respondió con humor la pregunta, abriendo las posibilidades de tener un enfrentamiento entre Yordi Rosado vs Adal Ramones -de 63 años de edad- en Supernova: Orígenes, ¿2026?

Yordi Rosado cree que le ganaría a Adal Ramones en pelea de Supernova: Orígenes

Yordi Rosado respondió bromista y entusiasmado, confirmando que le ganaría una pelea de box a su también compañero de trabajo, Adal Ramones; esto, en el ring de Supernova: Orígenes:

“Por supuesto que sí. Me preocuparía su salud y la esteoporosis que presenta (...) Yo sí creo que ganaría.” Yordi Rosado

Berth Oh!, quien fue el presentador del evento de Supernova Orígenes, sólo reafirmó la respuesta de Yordi Rosado mencionando que lo veía “más en forma”:

“Yo también creo que tú ganarías, te veo mucho más en forma. Mira nada más el hombro, Adal no se siente así, no trae.” Berth Oh!

Yordi Rosado estuvo presente en el evento Supernova: Orígenes , compartiendo en redes sociales su entusiasmo por las peleas y mencionó estar disfrutando del evento, saludando a celebridades y apoyando a los competidores.

¿Yordi Rosado vs Adal Ramones en Supernova: Orígenes 2026?

Aunque sólo fue una breve entrevista durante la alfombra de Supernova: Orígenes, los fans de Yordi Rosado y Adal Ramones ven interesante el enfrentamiento entre ambas personalidades.

Asimismo, aunque tampoco hubo una confirmación, llamó la atención que el youtuber, Berth Oh! -de 34 años de edad- hiciera esa pregunta sólo al conductor mexicano y no a las demás celebridades de honor presentes en el evento.

De igual forma, las redes sociales de Supernova: Orígenes etiquetaron a Adal Ramones en la publicación, una manera de hacer más íntima y personal la invitación para 2026.

Por lo que podría haber la posibilidad de tener una pelea Yordi Rosado vs Adal Ramones en Supernova: Orígenes 2026.

¿Adal Ramones respondió a la propuesta de pelear contra Yordi Rosado en Supernova: Orígenes?

Adal Ramones no se ha pronunciado ni reaccionado a las afirmaciones de Yordi Rosado de ganarle en Supernova: Orígenes.

No obstante -a pesar a la ausencia de respuesta- los fans ven interesante la propuesta, pues es bien conocida y comentada la relación entre Yordi Rosado y Adal Ramones, pese a su posterior distanciamiento.