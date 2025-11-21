Yordi Rosado mostró su figura de cera y nadie esperaba su reacción.

El conductor Yordi Rosado- de 54 años de edad- quedó inmortalizado en una espectacular figura de tamaño real.

Yordi Rosado revela su figura de cera en Guadalajara

En el Museo de Cera de Guadalajara, Yordi Rosado reveló su figura de cera.

Ante los medios el conductor develó su réplica que los muestra sonriendo sentado con la pose que lo caracteriza en sus entrevistas de YouTube.

El público que asistió al presentación de la figura de cera de Yordi Rosado celebraron lo bien que quedó plasmado el conductor.

Yordi Rosado revela su figura de cera (@yordirosadooficial / Instagram)

La figura de cera de Yordi Rosado se suma a la que se dio a conocer en el Museo de Cera en CDMX el pasado mes de marzo.

Lo significativo de esta nueva figura de cera es que el público podrá sentarse a un costado como si estuviera charlando con Yordi.

Esta fue la reacción de Yordi Rosado al revelar su figura de cera

Durante la presentación de su figura de cera, Yordi Rosado se mostró conmovido e impactado por el resultado.

Yordi Rosado confesó que cuando vio por primera vez su figura de cera se asustó por se tan parecida a él.

De acuerdo con Yordi sinitió como si se “hubiera muerto” y se estuviera viendo a sí mismo de fuera.

El conductor relató como fue todo el proceso que vivió para que se realizara su replica exacta.

De igual forma, Yordi reconoció lo especial que es formar parte del Museo de Cera, uno de los recintos más emblemáticos que hay en Guadalajara.