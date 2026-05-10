Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario del 9 de mayo.

Edith Márquez estará “Celebrando a Mamá” con un concierto especial donde cantará sus mejores temas.

Horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Edith Márquez en el Auditorio Nacional para hoy sábado 9 de mayo, es el siguiente:

Lobby: 6:00 de la tarde

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Edith Márquez (Edith Márquez / Facebook)

Edith Márquez es una de las consentidas del Auditorio Nacional por su voz inconfundible y talento.

Su presentación festejando a mamá no será la excepción, ya que cantará sus canciones más populares para poner el mejor ambiente en el escenario

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Te explicamos cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Edith Márquez.

Recuerda que la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , así tus opciones son son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.

Te recomendamos llegar con anticipación al evento para evitar cualquier imprevisto.