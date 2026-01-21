Yolanda Andrade -de 54 años de edad- se encuentra estable y se deja ver en el estilista en medio de su recuperación.

Tras confirmar que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, Yolanda Andrade ha sufrido recaídas de salud y afortunadamente se encuentra mejor.

Yolanda Andrade reaparece en el estilista tras padecer una recaída de salud

A finales de 2025, la salud de Yolanda Andrade alarmó a sus fans, luego de que fuera hospitalizada y ella confirmara que estaba agotada por los tratamientos que recibe.

La salud de Yolanda Andrade ha mejorado y el pasado 19 de enero compartió un video donde se le ve en el estilista.

En el video se ve a Yolanda Andrade con un nuevo look y con gran ánimo, además de que su habla era más fluida.

“Querido público conocedor, aquí estoy con el apóstol tanarus sudados que me ha dejado muy bella este día” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se mostró sonriente y con un nuevo corte de pelo, lo cual alegró a sus fans.

La conductora ha revelado que su enfermedad ha provocado que tenga días buenos y malos, pero desea seguir adelante.

Yolanda Andrade aparece en el estilista y con buen semblante tras padecer una recaída de salud (Instagram/@yolandaamor)

Yolanda Andrade comparte video con su hermana y termina con rumores

Tras recibir un nuevo look, Yolanda Andrade y Marilé Andrade celebraron el cumpleaños de su estilista Joshua Diermissen, con un pastel.

En un video compartido por Yolanda Andrade, se ve a Marilé Andrade entrando con el pastel de cumpleaños mientras cantan las ‘Mañanitas’.

En el clip se ve a Yolanda Andrade contenta y se observa la buena relación que mantiene con su hermana, a pesar de los rumores.

Recordemos que a inicios del 2026 se manejó que Yolanda Andrade era controlada por su hermana y la pareja de esta.

La conductora negó que fuera víctima de secuestro por parte de su hermana y pidió a los medios que dejaran los rumores.

Yolanda Andrade regresó a las redes sociales y ha compartido mensajes de aliento, así como algunas fotos de su proceso viviendo con Esclerosis Lateral Amiotrófica.