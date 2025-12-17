La conductora Yolanda Andrade habría recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple, enfermedad que afecta el sistema nervioso central.

Tras luchar luchar por dos años con esta enfermedad, Yolanda Andrade fue hospitalizada en diciembre de 2025 por una recaída.

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Josefina Andrade Gómez nació en Sinaloa. Es una conductora que se ha caracterizado por ser de las más sinceras al ventilar varios secretos de la farándula.

Aunque vivió por muchos años en Culiacán, después se fue a Arizona a estudiar, para luego viajar a CDMX con el sueño de convertirse en actriz.

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

¿Qué edad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade nació el 28 de diciembre de 1971; actualmente tiene 53 años de edad.

¿Quién es la esposa de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade no tiene esposa legalmente, pero es dicho por ella misma que tuvo una boda simbólica con Verónica Castro.

Esto es algo que la conductora recientemente ventiló, pero que Verónica Castro siempre ha negado.

De las relaciones más famosas de Yolanda Andrade es la que tuvo con Montserrat Oliver y con Cristian Castro cuando trabajaron en la misma telenovela.

¿Qué signo zodiacal es Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es del signo zodiacal de Capricornio.

Yolanda Andrade (@yolandaamor / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade no tiene hijos.

¿Qué estudió Yolanda Andrade?

Se dice que Yolanda Andrade estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara en Jalisco.

Asimismo, se sabe que Yolanda Andrade estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Yolanda Andrade (Especial)

¿En qué ha trabajado Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade comenzó su carrera como actriz, participando en la telenovela ‘Yo no creo en los hombres’ con Gabriela Roel y Alfredo Adame.

Pese a que ya tenía el papel de la hermana de Gabriela Roel, la sinaloense cuenta que no creían que fuera a funcionar como actriz.

Luego de ello, Yolanda Andrade consiguió un papel protagónico junto a Enrique Rocha y Helena Rojo en ‘Las secretas intenciones’, en donde también salía Cristian Castro.

Yolanda Andrade estuvo por 10 años en la actuación, hasta que llegó la oportunidad de su propio programa junto a su mejor amiga y ex novia, Monserrat Oliver, ‘Hijas de la madre tierra’.

Tienen más de 20 años trabajando juntas bajo el concepto que comenzó en ‘Hijas de la madre tierra’ y hasta hoy sigue en ‘Montse & Joe’ por Unicable.

Estas son las telenovelas en donde Yolanda Andrade fue actriz:

Yo no creo en los hombres

Las secretas intenciones

Los hijos de nadie

Sentimientos ajenos

Retratos de familia

Buscando el paraíso

Asimismo, como conductora ha tenido evolución junto a su programa con Montserrat Oliver, pasando por estos nombres:

Las hijas de la Madre Tierra

MonJoe

Montse y Joe

Yolanda Andrade es hospitalizada tras sufrir un recaída

El lunes 15 de diciembre trascendió que Yolanda Andrade había sido hospitalizada tras sufrir una recaída de salud.

Yolanda Andrade llevaba varios días en el hospital, pero su diagnóstico no había sido revelado.

Marilé Andrade reveló que su hermana estaba estable y en recuperación, pero no quiso dar más detalles.

La conductora ha revelado en diversas entrevistas que su cuerpo está agotado, pues se ha sometido a diversos tratamientos para sobrellevar la esclerosis múltiple.

Yolanda Andrade padece una enfermedad degenerativa que le provocó problemas de lenguaje y mencionó que poco a poco perderá la movilidad.

Yolanda Andrade (De Primera Mano / YouTube)

Yolanda Andrade habría recibido diagnóstico de esclerosis múltiple

Desde la detección de un aneurisma cerebral en el 2023, Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud.

Por lo que, a finales del año pasado, Yolanda Andrade se alejó de los medios y se dedicó a buscar el diagnóstico correcto de su enfermedad.

Tras algunas semanas de silencio, Enrique Gou reveló que la conductora habría recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple.

De acuerdo con el productor, Yolanda Andrade le dio los detalles de su estado de salud mientras se dirigía a recibir atención médica.

Sin embargo, la conductora habría confirmado la información tachando al productor de “falto de caballerosidad” por su comunicado.

Yolanda Andrade está en su “peor momento” y casi pierde la voz por su aneurisma cerebral

Yolanda Andrade ha enfrentado problemas de salud desde que tuvo su derrame cerebral.

Ahora, se dice que está en su “peor momento” y con gravedad por el aneurisma cerebral que tiene.

A finales de noviembre del 2024 se captó a Yolanda Andrade saliendo de grabar Montse & Joe, de la XEW, con dificultades para hablar. Esto alertó mucho a sus fans, sobre todo por luego desapareció.

Ahora, según información de Javier Ceriani, la conductora está viviendo temporalmente en Beverly Hills, California, y atendiéndose en un hospital privado.

Ceriani reportó a Yolanda Andrade como en su “peor momento” señalando que la conductora está perdiendo la voz a consecuencia del aneurisma cerebral que enfrenta.

Asimismo, recordó que sus investigaciones resultaron en que Yolanda Andrade tuvo un aneurisma cerebral repentino, como parte de un trabajo de brujería por Verónica Castro.

Yolanda Andrade se sintió culpable por la muerte de su padre y cayó en el alcoholismo

Yolanda Andrade ha sido abierta cuando habla de su preferencia sexual, pero también de su problema de adicción que tuvo. Desatado por la muerte de su papá.

La conductora compartió que fue una discusión con su padre por la que se le desató el alcoholismo, pues esta deseó la muerte de su progenitor, esa misma noche él murió.

“Mi caída al alcoholismo fue por un pleito con mi papá porque ella se fue con otra vieja y yo le dije -para mí tu estás muerto-, y efectivamente, esa noche murió, le dió un infarto fulminante. Yo me sentí muy culpable, no podía con la pena”. Yolanda Andrade, conductora.

Yolanda Andrade, conductora. (Agencia México)

Yolanda Andrade compartió que se tomaba dos botellas al día, por sentir culpable de la muerte de su papá.

“No se me quitaba, solo el alcohol me calmaba, era alcohólica productiva, luego consumí cocaína”. Yolanda Andrade, conductora.

Sumado a ello, intentó suicidarse poniéndose una pistola en la boca , pero “brincó la bala” y no pasó.

El problema de adicción que Yolanda Andrade tuvo, lo vivió durante su relación con Montserrat Oliver.

Yolanda Andrade sufre de una hemorragia que la llevó al hospital

Fue en los últimos días de abril de 2023 que Yolanda Andrade tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una grave hemorragia que presentó.

De acuerdo con la conductora todo comenzó con un fuerte dolor de cabeza, por lo que creyó que el malestar pasaría después de un rato.

Pero todo empeoró cuando empezó a vomitar sangre, algo que la llevó a sentirse mal del estómago debido al esfuerzo, por lo que siguió vomitando, pero esta vez coágulos de sangre.

Para este punto el estado de salud de Yolanda Andrade ya era una emergencia, por lo que fue trasladada al hospital.