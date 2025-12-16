Marilu Andrade es la hermana de Yolanda Andrade, conocida por su trabajo como cantante y conductor.
Yolanda Andrade ha enfrentado una complicada situación de salud desde 2023 y siempre ha estado a su lado Marilé Andrade.
¿Quién es Marilé Andrade? La hermana de Yolanda Andrade
María Leticia Andrade Gómez, conocida como Marilé Andrade, es una conductora y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa.
Es la menor de los hermanos de Yolanda Andrade e incursionó en la música desde muy joven como cantante y compositora.
¿Qué edad tiene Marilé Andrade?
Marilé Andrade nació el 18 de diciembre de 1986; actualmente tiene 39 años de edad.
¿Quién es el esposo de Marilé Andrade?
Marilé Andrade no está casadas y se desconoce si tiene pareja.
¿Qué signo zodiacal es Marilé Andrade?
Marilé Andrade es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas y aventureros.
¿Cuántos hijos tiene Marilé Andrade?
Marilé Andrade no tiene hijos.
¿Qué estudió Marilé Andrade?
Marilé Andrade estudió piano y canto en su infancia; posteriormente estudió producción musical en la Universidad de la Música.
También estudió Semiología en el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la vida cotidiana.
¿En qué ha trabajado Marilé Andrade?
Marilé Andrade fue vocalista del grupo Boca carnosa y después incursionó como solista donde ha compartido escenario con:
- Kabah
- Los Tigres del norte
- Banda el Recodo
- Los Kunbia Kings
- Armando Manzanero
Marilé Andrade también es conductora y trabajó en programas de Bandamax.
La hermana de Yolanda Andrade suele compartir blogs de su vida en redes sociales.
Marilé Andrade ha acompañado a Yolanda Andrade durante su enfermedad
Yolanda Andrade y Marilu Andrade siempre se han mostrado muy unidas, pero cuando a conductora comenzó a presentar problemas de salud, su hermandad fue más fuerte.
La conductora fue hospitalizad por primera vez en 2023 y Marilé Andrade la acompañado en cada momento.
En diciembre de 2025, Yolanda Andrade volvió a ser hospitalizada tras una recaída y Marilé Andrade fue quien confirmó la triste noticia.
Mările Andrade ha sido respetuosa con las decisiones de Yolanda Andrade, por lo que no ha revelado detalles de su salud.