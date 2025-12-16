Marilu Andrade es la hermana de Yolanda Andrade, conocida por su trabajo como cantante y conductor.

Yolanda Andrade ha enfrentado una complicada situación de salud desde 2023 y siempre ha estado a su lado Marilé Andrade.

¿Quién es Marilé Andrade? La hermana de Yolanda Andrade

María Leticia Andrade Gómez, conocida como Marilé Andrade, es una conductora y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa.

Es la menor de los hermanos de Yolanda Andrade e incursionó en la música desde muy joven como cantante y compositora.

Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

¿Qué edad tiene Marilé Andrade?

Marilé Andrade nació el 18 de diciembre de 1986; actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marilé Andrade?

Marilé Andrade no está casadas y se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Marilé Andrade?

Marilé Andrade es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas y aventureros.

¿Cuántos hijos tiene Marilé Andrade?

Marilé Andrade no tiene hijos.

¿Qué estudió Marilé Andrade?

Marilé Andrade estudió piano y canto en su infancia; posteriormente estudió producción musical en la Universidad de la Música.

También estudió Semiología en el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la vida cotidiana.

Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

¿En qué ha trabajado Marilé Andrade?

Marilé Andrade fue vocalista del grupo Boca carnosa y después incursionó como solista donde ha compartido escenario con:

Kabah

Los Tigres del norte

Banda el Recodo

Los Kunbia Kings

Armando Manzanero

Marilé Andrade también es conductora y trabajó en programas de Bandamax.

La hermana de Yolanda Andrade suele compartir blogs de su vida en redes sociales.

Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

Marilé Andrade ha acompañado a Yolanda Andrade durante su enfermedad

Yolanda Andrade y Marilu Andrade siempre se han mostrado muy unidas, pero cuando a conductora comenzó a presentar problemas de salud, su hermandad fue más fuerte.

La conductora fue hospitalizad por primera vez en 2023 y Marilé Andrade la acompañado en cada momento.

En diciembre de 2025, Yolanda Andrade volvió a ser hospitalizada tras una recaída y Marilé Andrade fue quien confirmó la triste noticia.

Mările Andrade ha sido respetuosa con las decisiones de Yolanda Andrade, por lo que no ha revelado detalles de su salud.