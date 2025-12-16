Marilu Andrade es la hermana de Yolanda Andrade, conocida por su trabajo como cantante y conductor.

Yolanda Andrade ha enfrentado una complicada situación de salud desde 2023 y siempre ha estado a su lado Marilé Andrade.

¿Quién es Marilé Andrade? La hermana de Yolanda Andrade

María Leticia Andrade Gómez, conocida como Marilé Andrade, es una conductora y cantante originaria de Culiacán, Sinaloa.

Es la menor de los hermanos de Yolanda Andrade e incursionó en la música desde muy joven como cantante y compositora.

Marilé Andrade
Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

¿Qué edad tiene Marilé Andrade?

Marilé Andrade nació el 18 de diciembre de 1986; actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marilé Andrade?

Marilé Andrade no está casadas y se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Marilé Andrade?

Marilé Andrade es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son optimistas y aventureros.

¿Cuántos hijos tiene Marilé Andrade?

Marilé Andrade no tiene hijos.

¿Qué estudió Marilé Andrade?

Marilé Andrade estudió piano y canto en su infancia; posteriormente estudió producción musical en la Universidad de la Música.

También estudió Semiología en el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la vida cotidiana.

Marilé Andrade
Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

¿En qué ha trabajado Marilé Andrade?

Marilé Andrade fue vocalista del grupo Boca carnosa y después incursionó como solista donde ha compartido escenario con:

  • Kabah
  • Los Tigres del norte
  • Banda el Recodo
  • Los Kunbia Kings
  • Armando Manzanero

Marilé Andrade también es conductora y trabajó en programas de Bandamax.

La hermana de Yolanda Andrade suele compartir blogs de su vida en redes sociales.

Marilé Andrade
Marilé Andrade (Instagram/@marilemx)

Marilé Andrade ha acompañado a Yolanda Andrade durante su enfermedad

Yolanda Andrade y Marilu Andrade siempre se han mostrado muy unidas, pero cuando a conductora comenzó a presentar problemas de salud, su hermandad fue más fuerte.

La conductora fue hospitalizad por primera vez en 2023 y Marilé Andrade la acompañado en cada momento.

En diciembre de 2025, Yolanda Andrade volvió a ser hospitalizada tras una recaída y Marilé Andrade fue quien confirmó la triste noticia.

Mările Andrade ha sido respetuosa con las decisiones de Yolanda Andrade, por lo que no ha revelado detalles de su salud.

Yolanda Andrade y su hermana Marilé
Yolanda Andrade y su hermana Marilé (Agencia México)