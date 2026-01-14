Julio César Chávez -de 63 años de edad- se enojó con la prensa por los rumores sobre la salud de Yolanda Andrade.

El pasado fin de semana, Julio César Chávez y Yolanda Andrade -de 54 años de edad- se reunieron en la CDMX y compartieron el momento en redes sociales.

Julio César Chávez se molesta por los rumores sobre la salud de Yolanda Andrade

Tras la reunión con Yolanda Andrade, Julio César Chávez fue cuestionado sobre la salud de la conductora y si es verdad que está grave.

Julio César Chávez se molestó y mencionó que compartió un video con Yolanda Andrade en redes sociales para acabar con los rumores sobre su salud.

“Por eso hice el video ayer, para que no me molestaran, para que no me jodieran”, dijo molesto Julio César Chávez, quien se mostró fastidiado por las preguntas sobre su amiga.

¡Julio César Chávez EXPLOTA por rumores de SECUESTRO a Yolanda Andrade por parte de su hermana y cuñado!



El exboxeador mencionó que Yolanda Andrade está tranquila y estable; además, mencionó que está molesto, ya que la prensa suele “inventar” que Yolanda Andrade está secuestrada o a punto de morir.

“Fue a visitarme para eliminar todos los rumores negativos que la secuestraron, ustedes la matan, la entierran”, expresó.

El amigo de Yolanda Andrade asegura que ella está feliz y luchando por su salud.

Yolanda Andrade desmiente “calumnias” junto a Julio César Chávez (@yolandaamor / Instagram)

Julio César Chávez está incondicionalmente con Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Julio César Chávez han sido amigos desde hace varios años, por lo que han compartido momentos de las distintas etapas de su vida.

Julio César Chávez mencionó que siempre que viene a la CDMX visita a Yolanda Andrade, pues a ella le gusta platicar con él.

“Siempre que vengo a México le gusta platicar con mi señora y conmigo”, contó Julio César Chávez y mencionó que Yolanda Andrade estaba acompañada de su madre y hermano.

“Somos amigos desde hace muchos años y me estaba contando de todas las pende... que ustedes publican a veces, ustedes la matan, la entierran y dicen puras estupideces" Julio César Chávez

Julio César Chávez mostró su preocupación por la salud de Yolanda Andrade, pero también expresó su molestia con la prensa por “inventar” rumores sobre la conductora.