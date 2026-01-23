Las Netas Divinas se vuelven a reunir y así se dejaron ver junto a Yolanda Andrade, luego de los problemas de salud a los que se ha enfrentado.

Yolanda Andrade -de 54 años de edad- se dejó ver junto a sus excompañeras de Netas Divinas, quienes no dudaron en mostrarle todo su apoyo.

Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales luego de que se dio a conocer que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

📌 APOYO TOTAL : Todas las conductoras de NETAS DIVINAS se reunieron con YOLANDA ANDRADE, quien ha sido diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica



A la cita llegaron Consuelo Duval, Alessandra Rosaldo, Luz María Zetina, Isabel Lascuráin y Gloria Calzada. MARTHA FIGUEROA… pic.twitter.com/fvem7GS2x3 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 23, 2026

En medio de las especulaciones en torno a su estado de salud, Yolanda Andrade se dejó ver muy bien acompañada junto a:

Isabel Lascuráin de 66 años de edad Consuelo Duval de 57 años de edad Luz María Zetina de 52 años de edad Alessandra Rosaldo de 54 años de edad Gloria Calzada de 64 años de edad

Se trata de un encuentro muy esperado no solo por el estado de salud de Yolanda Andrade, sino porque todas las conductoras formaron parte de Netas Divinas, programa de Univisión.

Las conductoras dejaron ver la complicidad que las sigue caracterizando y que las ha llevado a ser consideradas por algunos fans como el mejor elenco de Netas Divinas.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que usuarios han señalado que este tipo de encuentros le ayudan mucho a Yolanda Andrade para mejorar su estado anímico.

Cabe recordar que Yolanda Andrade ha sufrido recaídas de salud que la han alejado de la vida pública.

En el corto video, Isabel Lascuráin reveló que la reunión había sido posible gracias a Yolanda Andrade.

“Oigan, estamos todas las netas, ¡qué emoción!, y esto fue porque la Yolanda pidió específicamente, ¿sí o no?” Isabel Lascuráin

Visiblemente emocionada, Yolanda Andrade compartió que siempre tendrán una gran relación luego de que compartieron tantos momentos cuando estaban en Netas Divinas.

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos, para platicar, para ponernos al tanto. Hay tantas cosas que siempre compartimos cuando estábamos trabajando que con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo. Sabíamos quién andaba mal y cómo levantarnos. Fue un programa inolvidable y para el gusto del público conocedor un éxito rotundo. La verdad que sí” Yolanda Andrade

Con su gran sentido del humor, Yolanda Andrade no dudo en bromear sobre el tiempo que llevan conociéndose.

Y es que recordó que el hijo de Isabel Lascuráin era un bebé y ahora ya es todo un joven.

“Y el Joss estaba chiquito, era un bebé y no tenía pelícanos en el alambre. Ahora el niño tiene un tumor entre las dos piernas” Yolanda Andrade