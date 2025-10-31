Yolanda Andrade -de 53 años de edad- tiene una enfermedad degenerativa y habló abiertamente del tema en Montse y Joe.

Tras varios meses alejada de la televisión, Yolanda Andrade regresó a su programa y habló de lo difícil que ha sido enfrentar sus problemas de salud.

Yolanda Andrade confirma que padece una enfermedad degenerativa

La salud de Yolanda Andrade se comenzó a deteriorar desde que fue hospitalizada en 2023, donde confirmaron que padecía un aneurisma cerebral.

En 2025, Yolanda Andrade confirmó que padecía una enfermedad degenerativa que ha provocado que tenga fotosensibilidad y problemas de habla.

Yolanda Andrade padece esclerosis: “Es un tema personal porque a todos nos da diferente”.

La conductora expresó que además de su enfermedad degenerativa, padece depresión.

La también actriz menciona que los cambios en su cuerpo no han sido fáciles, pues el cambio en su habla ha sido impactante.

“Esto que tengo es una enfermedad que ya he platicado con otras personas que lo tienen (…) créanme que una persona enferma le echa ganas, pero el cuerpo no responde” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade contó que se siente atrapada en otro cuerpo pero, en el fondo, sigue siendo ella.

“Yo no me había escuchado (…) cuando yo me oigo digo, no soy, cuando yo veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade (De Primera Mano / YouTube)

Yolanda Andrade ya no se reconoce tras sufrir una enfermedad degenerativa

Yolanda Andrade abrió su corazón y reveló que ya no se reconoce tras padecer esclerosis , pero le ha ayudado hablar con otras personas que padecen los mismo que ella.

La conductora agradeció a su familia por apoyarla en todo momento y pidió a los familiares de personas enfermas que tengan paciencia.

“No encontraban qué es, porque tengo dos cosas o tres que no encuentran, es una fatiga absoluta en mi cuerpo que de la nada es como si apagaran la luz”, contó la conductora.

Los fans de Yolanda Andrade celebraron que haya regresado a la televisión y desearon que siga adelante, luchando contra su enfermedad.