Yolanda Andrade -de 54 años de edad- regresó a su programa Montse & Joe y provocó polémica tras aparecer con sus antiguas compañeras de Netas Divinas.

La salud de Yolanda Andrade mejoró y retomó su vida pública, por lo que contó a los medios su sentir tras regresar a la televisión.

Yolanda Andrade regresa a la televisión con un mejor semblante

La enfermedad de Yolanda Andrade provoca que tenga días buenos y malos y por el momento está estable, por lo que decidió regresar a grabar Montse & Joe.

Yolanda Andrade llegó a las instalaciones de Unicable con un mejor semblante y con más fluidez en el habla.

“Con muchas ganas de trabajar, con ganas de estar bien y voy muy bien en mi tratamiento. A veces me fastidia, pero cualquier enfermedad te pone así, es dif´cil” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

La conductora expresó que tenía muchas ganas de trabajar y que por eso estaba impaciente por regresar a los foros.

Asimismo, dijo que tras padecer una recaída de salud, su primera salida fue a una estética donde renovó su look.

Las grabaciones de Montse & Joe con Yolanda Andrade se retomaron el lunes 27 de enero, por lo que en su próxima emisión ya se podrá ver a la conductora.

Yolanda Andrade provoca polémica tras su reunión con excompañeras de Netas Divinas

El pasado 23 de enero, Yolanda Andrade se reunió con sus excompañeras de Netas Divinas:

Consuelo Duval

Luz María Zetina

Alessandra Rosaldo

Isabel Lascurain

Gloria Calzada

Yolanda Andrade compartió un video junto a sus amigas y lanzaron un mensaje que causó polémica.

“Aquí estamos las Netas Divinas originales, no made in china”, dijo Yolanda Andrade, haciendo referencia a las actuales conductoras del programa.

Netas Divinas ha estado al aire 19 años , por los que ha tenido varios cambios en su plantilla de conductoras.

Los fans de la conductora expresaron que la primera alineación de conductoras de Netas Divinas siempre serán sus favoritas.

Yolanda Andrade fue de las primeras conductoras de este programa, por lo que formó una buena amistad con sus antiguas compañeras.