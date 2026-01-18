La conductora Yolanda Andrade 54 años de edad, compartió un video donde reflexiona sobre los cambios físicos que ha tenido desde 2023 que iniciaron sus síntomas visibles por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Acompañando su video con la canción “Esa Soy Yo” de Enkisoul, fue que Yolanda Andrade agradeció a su público por “estar conmigo”.

Yolanda Andrade comparte los cambios físicos que habría tenido por ELA

Luego de rumores sobre la salud de Yolanda Andrade, se reveló que la conductora fue diagnosticada con un tipo de esclerosis llamada ELA que desde el 2023 la tiene con varios síntomas presentes.

Con un video en sus redes sociales fue que Yolanda Andrade compartió que uno de sus síntomas y por lo que comenzó a usar lentes oscuros a cuadro en Montse&Joe fue por la aparentemente ELA que tenía.

La nacida en Culiacán, Sinaloa, compartió que comenzó a tener cambios en su ojo izquierdo debido a que su párpado le hacía mantenerlo cerrado involuntariamente.

Además de mostrar los cambios por tres años, también enseñó la evolución positiva que tuvo en 2025 cuando su párpado volvió a mantener su ojo abierto con normalidad.

Asimismo, Yolanda Andrade compartió una fotografía estando en una camilla acompañada del personal médico con el que aparentemente sigue su tratamiento.

Ante este video que acompañó de la canción “Esa soy yo” de Enkisoul donde se narra que en ocasiones es perfecta y otra imperfecta, fue que agradeció a sus seguidores “por estar conmigo”.

Yolanda comparte el padecimiento ajeno a la ELA que la tuvo luchando por tres años

Yolanda Andrade compartió un video con cambios físicos que podrían ser por la esclerosis o ELA con la que vive, pero ella misma lo aclaró en su video.

Aunque la conductora no fue muy específica sobre lo que ocurría en aquel momento, en los hashtag que agregó a su publicación colocó “Cefalea en Racimos”.

Según sitios médicos, la cefalea en racimos sería lo que muestra en el video tratándose de “dolor de cabeza extremadamente severo, unilateral, alrededor del ojo” que tiene síntomas como:

Lagrimeo

Congestión nasal

Párpado caído

Esta afectación puede ocurrir por meses o semanas seguidas o también tener meses o años sin que se vuelva a presentar.

Esta cefalea de racimos que Yolanda Andrade tiene, se ve relaciona con la afectación con el hipotálamo y el nervio trigémino, aunque el motivo por el que sucede aún se desconoce.

Según la información que se pudo recopilar la cefalea de racimos no estaría relacionada con el tipo de esclerosis con el que Yolanda Andrade fue diagnosticada.