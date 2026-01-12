Yolanda Andrade publicó en Instagram, un nuevo video al lado de Julio César Chávez, su amigo.

Una vez más, Yolanda Andrade, con ayuda de Julio César Chávez, desmiente los dimes y diretes alrededor de su salud y de su ambiente familiar.

Y es que a poco de revelar que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se dijo que la salud de la conductora -de 54 años de edad- se deteriora con rapidez, incluso hubo quién se adelantó a su muerte.

Por lo que el exboxeador de manera directa saludó a los amantes del amarillismo, a quienes dijo que Yolanda está más sana que él y que está acompañada de su mamá y hermano, además de Marilé Andrade.

“Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade. Aquí está vivita y coleando. Está también su mamá, está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo” Julio César Chávez

Asimismo, Julio César Chávez -de 63 años de edad- pidió a los seguidores de su amigo no creer todo lo que leen y escuchan:

“No se crean lo que sale en algunos programas, con todo respeto deberían de verdad sacar noticias positivas y no andar con calumnias” Julio César Chávez

Petición que respalda Yolanda Andrade: “No anden mortificando a la gente, por favor”, dijo a la par que sonreía y agradecía a su hermana Miriam por grabarla así como a su familia por estar a su lado.

Tal video sirve para desmentir que la conductora esté al borde de la muerte por lo que recientemente solicitó la eutanasia.

Así como para echar por tierra el rumor que asegura que su cuñado Sergio Araiza, es quien toma las decisiones sobre sus medicamentos y su dinero.

Yolanda Andrade felicita a Consuelo Duval por su cumpleaños

Aprovechando la visita de Julio César Chávez, Yolanda Andrade sorprendió a Consuelo Duval con un video que hizo público.

Yolanda Andrade

le pidió a Julio César Chávez enviarle un saludo a la Consuelo Duval, quien el pasado 11 de enero cumplió 57 años de edad.

“Hola mi querida, te mando un beso y un abrazo por tu cumpleaños, que cumplas muchos más”, dijo el exboxeador frente a la cámara y enseguida expresó que la comediante es un chingona.

Con su humor característico, Yolanda le pidió a su amigo concluir el video enseñando el peluche.