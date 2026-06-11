Andrea Bocelli documentó su paso por Estadio Banorte, recinto donde se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026 en México, evento deportivo visto por millones de aficionados en todo el mundo y del que fue parte.

El tenor italiano, compartió en sus historias de Instagram, su llegada al Coloso de Santa Úrsula, recinto que abrió las puertas a periodistas, camarógrafos, cantantes, bailarines y, posteriormente, a casi 75,000 aficionados para la apertura de la justa deportiva.

Desde el backstage, Andrea Bocelli -de 67 años de edad- disfrutó del espectáculo musical estelarizado por Shakira -de 49 años de edad-.

Tras una espera de 35 minutos llegó el turno del cantante italiano, quien antes de arribar la cancha se detuvo frente para saludar al público.

Entre aplausos y gritos se unió a la interprete surcoreana Ejae -de 34 años de edad- para dirigirse al centro de la cancha y cantar el himno oficial de la Copa del Mundo 2026 titulado “DNA”.

La emoción era tanta. Andre Bochelli se entregó al evento, no hubo equivocaciones y todo quedó registrado en su memoria y en un video que grabó con ayuda de su asistente.

Maravillado por lo que se vivió hace unas horas, el artista no dudo en compartir el clip en la red social.

Así fue la presentación de Andrea Bocelli en el Mundial 2026

Durante la inauguración del Mundial 2026 en México, Andrea Bocelli junto a la cantante interpretó “DNA”, el himno oficial de la FIFA.

El propio compartió en el video de su presentación en redes sociales. Si por alguna razón te la perdiste a continuación te la compartimos:

El cantante se encuentra en México como parte de las actividades organizadas por la FIFA con motivo del Mundial 2026.

Previo a su participación en la apertura de la justa deportiva, el tenor se presentó en el Auditorio Nacional como parte del “Countdown Concert”.