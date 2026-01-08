Yolanda Andrade -de 54 años de edad- no piensa recurrir a la eutanasia pese a sus graves problemas de salud.

Tras confirmar que padece Esclerosis lateral Amiotrófica, han surgidos diversos rumores sobre la salud de Yolanda Andrade y ella ya salió a aclarar la situación.

Yolanda Andrade aclara que no piensa en el eutanasia

A finales de diciembre de 2025, Yolanda Andrade padeció una recaída de salud y comenzaron a circular rumores sobre que había pensado en la eutanasia.

Yolanda Andrade envió un video al programa En Shock, para desmentir que esté pensando en la muerte asistida tras padecer diversos problemas de salud.

“Otra cosa que quiero aclarar es que no me voy hacer la eutanasia, ni nada de eso, yo no tengo necesidad de pensar en eso” Yolanda Andrade

La conductora mencionó que no piensa someterse a la eutanasia, pues no la necesita, ya que está feliz a pesar de su enfermedad.

Incluso, recalcó que el cuidado de su familia, en especial el de su hermana Marilu Andrade, la ha mantenido estable y tranquila.

“Solo dios sabe cuándo es el momento, quizás tú maloso o malosa te vas antes que yo, pero a otra parte” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reclamó a quien ha difundido información falsa sobre su salud y familia, asegurando que tal vez los “chismosos” morirán antes que ella.

Yolanda Andrade (Instagram/@yolandaamor)

La eutanasia aún no es legal en México y Yolanda Andrade no ha pensado en recurrir a esta

Yolanda Andrade aclaró que su mente está bien, pero su cuerpo es el que presenta problemas e incluso tiene un tuvo para administrarle el tratamiento que necesita.

La conductora no piensa en la eutanasia, la cual aún no está permitida en México.

La eutanasia el legal en países como:

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

Canadá

Alemania

Colombia

España

Nueva Zelanda

En México existe la iniciativa “Ley Trasciende”, la cual es impulsada por la activista Tamara Martínez.

Esta iniciativa busca reformar la Ley General de Salud para despenalizar y regular la eutanasia para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas.

Yolanda Andrade cuenta con los recursos para viajar a uno de los países donde la eutanasia es legal y recurrir a ella, pero dejó claro que ella desea vivir.