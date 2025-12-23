La salud de Yolanda Andrade de 53 años de edad, ha llevado a cuestionar a sus cercanos, asegurando que su cuñado Sergio Araiza Roldán estaría aprovechándose de la salud de la conductora.

Pero ¿quién es Sergio Araiza Roldán? Te contamos lo que se sabe del cuñado de Yolanda Andrade:

¿Quién es Sergio Araiza Roldán?

Sergio Araiza Roldán es un director de ventas institucionales enfocado en el sector financiero.

Según su cuenta de Instagram, también es entrenador físico, “mentor de reprogramación del inconsciente” y brinda terapia cuántica.

Es practicante de yoga y “amante del hinduismo”, además de ser consultor en finanzas independiente y practicante de actividades como Spartan.

Sergio Araiza Roldán radica en la zona norte de la Ciudad de México (CDMX).

Sergio Araiza Roldán, empresario. (@sergio.araiza.roldan)

¿Qué edad tiene Sergio Araiza Roldán?

Se desconoce la edad de Sergio Araiza Roldán.

¿Quién es la esposa de Sergio Araiza Roldán?

Sergio Araiza Roldán está divorciado y se dice que actualmente sostiene una relación con Marilé Andrade.

Marilé Andrade, conductora. (@marilemx)

¿Qué signo zodiacal es Sergio Araiza Roldán?

Se desconoce el signo zodiacal de Sergio Araiza Roldán.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Araiza Roldán?

Sergio Araiza Roldán tiene dos hijos de quiénes se desconoce sus nombres.

Sergio Araiza Roldán con sus hijos. (Facebook/sergioarturo.araizaroldan)

¿Qué estudió Sergio Araiza Roldán?

Según Sergio Araiza Roldán es licenciado en Banca y Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

Asimismo, estudió la maestría en Finanzas en la Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿En qué ha trabajado Sergio Araiza Roldán?

Estos son algunos de los trabajos que Sergio Araiza Roldán ha tenido:

Consultor en inversión

Finanzas personales

Líder de equipos de ventas

Instructor de meditación

Apneista

Buzo

Entrenador físico

Asimismo, Sergio Araiza Roldán ha trabajo en estas empresas:

CIBANCO

Banco Ve por Más

Vector Casa de bolsa

AXA Seguros México

Sergio Araiza Roldán también es co-fundador de Reconnect.

Sergio Araiza Roldán, empresario. (@sergio.araiza.roldan)

Sergio Araiza Roldán estaría manejando el dinero de Yolanda Andrade

La salud de Yolanda Andrade está nuevamente en declive lo que ha destapado los malos manejos que su hermana Marilé Andrade, estaría haciendo con su dinero aconsejada por Sergio Araiza Roldán.

Según información dada por Gustavo Adolfo Infante, la conductora habría dado un poder a Marilé Andrade para manejar su dinero debido a su estado de salud.

Sin embargo, en este momento Yolanda Andrade estaría temerosa porque Marilé Andrade estaría siendo manipulada por su novio Sergio Araiza Roldán que es un experto en finanzas.

Infante asegura que actualmente la conductora no tiene acceso a su dinero y que debe pedirle a su hermana para poder gastar.

Por otra parte, se dice que la familia de Yolanda Andrade se acercó a la conductora en los últimos días debido a que vieron comportamiento extraño de Marilé Andrade influenciada por Sergio Araiza Roldán.