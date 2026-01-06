Yolanda Andrade publicó en su cuenta de Instagram un video en el que rechaza que su cuñado Sergio Andrade toma decisiones sobre sus medicamentos, maneja su dinero y su mente.

La grabación, que inicialmente buscaba calmar dimes y diretes, generó debate entre periodistas y usuarios de redes. Gustavo Adolfo Infante, fue el primero en poner en duda la grabación de la conductora -de 54 años de edad-.

“Me parece que están obligando a Yolanda Andrade con su vulnerabilidad para hacer este video, no tengo con qué sustentarlo, pero eso creo yo” Gustavo Adolfo Infante

La intención de Yolanda Andrade era limpiar la imagen de su cuñado Sergio Araiza y la de su hermana Marilé Andrade, a quien acusan de tenerla secuestrada y manipulada.

Gustavo Adolfo Infante duda de la autenticidad del video de Yolanda Andrade defendiendo a su cuñado

Por medio del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo infante, de 60 años de edad, reprobó que Yolanda Andrade haya grabado un video para limpiarle la imagen a Sergio Araiza, a quien acusa de tenerla manipulada al igual que su hermana.

Gustavo Adolfo Infante da por hecho que Sergio Araiza, de edad desconocida, se aprovechó la de vulnerabilidad en la que se encuentra Yolanda Andrade por su delicado estado de salud, para obligarla a decir lo que él quería.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Asimismo, el periodista de espectáculos arremetió contra Sergio Araiza, novio de Marilé Andrade, de 39 años de edad.

Tras hacerlo ver como una persona manipuladora y abusiva, Gustavo Adolfo Infante lo llamó mentiroso argumentando que lo investigó y descubrió que no tiene un título universitario como el propio presume.

“Él dice que es especialista en finanzas, egresado del ITAM y de la escuela bancaria no sé qué, no existe, no existe la carrera, no tiene ni un solo título en este país. No sé dónde habrá estudiado, a lo mejor estudió en China, pero no lo han traído a México, allá donde estudio yoga” Gustavo Adolfo Infante

Hasta el momento, Sergio Araiza no ha respondido a las declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante y tampoco Yolanda Andrade.