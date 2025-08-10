El nombre de Leticia de Nigris está siendo nombrado en redes sociales porque es la mamá de Aldo de Nigris el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 y quien reaccionó a una broma que Facundo le hizo.

La fiesta temática del 8 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025 se salió de control luego de que Facundo de 47 años de edad, le jugó una broma a Aldo de Nigris.

Ante ello, Leticia de Nigris salió indignada por la broma a su hijo, pero ¿quién es la mamá de Aldo de Nigris? Te contamos los siguientes detalles de ella:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Leticia de Nigris, la mamá de Aldo de Nigris, reacciona a la broma de Facundo a su hijo en La Casa de los Famosos México 2025

¿Quién es Leticia de Nigris?

Leticia de Nigris Guajardo es la mamá de Aldo de Nigris, el habitante de La Casa de los Famosos México 2025, quien también crea contenido sobre estilo de vida en Instagram y TikTok.

Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris. (@letydenigrisg / Instagram)

La mamá de Aldo de Nigris es hermana de Poncho de Nigris, de modo que el que éste sea figura pública los ha puesto en el ojo del huracán en más de una ocasión.

Sin embargo, Leticia de Nigris ha sabido aprovechar la exposición pública de su familia creando contenido con Poncho de Nigris y con Leticia Guajardo, su madre.

Al igual que Poncho de Nigris, Leticia de Nigris es de Monterrey, Nuevo León, hija de Jesús Alfonso de Nigris y Leticia Guajardo, teniendo como hermanos a:

Aldo de Nigris de 42 años de edad

Antonio de Nigris de 31 años de edad

Poncho de Nigris de 49 años de edad

Leticia de Nigris gusta de jugar padel y tiene un perro llamado Rambo.

Rambo, el perro de Leticia de Nigris. (TikTok/@lettydenigris / Tomada de video)

¿Qué edad tiene Leticia de Nigris?

Leticia de Nigris tiene 50 años de edad.

¿Quién es el esposo de Leticia de Nigris?

Leticia de Nigris está divorciada, pero estuvo casada con Jaime Tamez, separándose de él cuando Aldo de Nigris era un niño.

Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris. (YouTube/DoñaLetyAlegria / Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal es Leticia de Nigris?

Se desconoce el signo zodiacal de Leticia de Nigris.

¿Cuántos hijos tiene Leticia de Nigris?

Leticia de Nigris tiene tres hijos:

Aldo Tamez de Nigris de 26 años de edad

Alejandro Tamez de Nigris de 28 años de edad

Andrea Tamez de Nigris de 21 años de edad

Leticia de Nigris con sus tres hijos; Alejandro, Andrea y Aldo. (@letydenigrisg / Instagram)

¿Qué estudió Leticia de Nigris?

Se desconoce qué estudió Leticia de Nigris.

¿En qué ha trabajado Leticia de Nigris?

Actualmente Leticia de Nigris es creadora de contenido amateur, siendo en Instagram y TikTok donde difunde tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

Asimismo, sube recetas de cocina junto con su mamá, Leticia Guajardo en el segmento ‘cocinando con las De Nigris’ en YouTube.

Leticia Guajardo y Leticia de Nigris. (YouTube/DoñaLetyAlegria / Tomada de video)

Leticia de Nigris, la mamá de Aldo de Nigris, reacciona a la broma de Facundo a su hijo en La Casa de los Famosos México 2025

Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris, el habitante de La Casa de los Famosos México 2025 se mostró indignada por la forma en que Facundo le jugó una broma en el reality show.

A través de un en vivo, Leticia de Nigris estalló contra Facundo al ver que le jugó una broma pesada en la fiesta del 8 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025.

Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris. (YouTube/@medicinalive_ / Tomada de video)

Y es que la mamá de Aldo de Nigris aseguró que la broma de Facundo al quitarle el tapete a Aldo de Nigris pudo haberle provocado un accidente que lo lesionara.

“Le pudo haber pegado en un brazo, la motivación de él [Aldo de Nigris] es el ejercicio, imagínate si se hubiera lesionado de su muñeca, de su brazo o algo”. Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris.

Por otra parte, Leticia de Nigris aseguró “todo cae por su propio peso”, en referencia a Facundo.

Aunque hasta ahora Leticia de Nigris no se ha presentado en las galas de La Casa de los Famosos México 2025, aseguró que sí irá cuando sea solicitada.