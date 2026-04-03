Los cantantes del género urbano Yeri Mua y Alemán unen fuerzas por primera vez en “Baddie”, canción que ya genera expectativas entre los fans.

Por lo que este nuevo sencillo, “Baddie” mezclará el flow de Yeri Mua y el rap de Alemán e incluso ya tiene fecha de lanzamiento para escucharlo.

“Baddie”, la primera colaboración de Yeri Mua y Alemán

A través de sus redes sociales, Yeri Mua y Alemán revelan “Baddie”, la primera colaboración que los une con lo mejor de su música.

Colaboración que también anunció su fecha de estreno, para el 9 de abril de 2026 a través de las plataformas de música y YouTube.

Por ahora se desconoce si veremos a Yeri Mua y Alemán en video para “Baddie”; sin embargo, se dice que los cantantes del género urbano ya trabajan para sorprender a los fans con un videoclip para su primera colaboración.

Fans celebran colaboración de Yeri Mua y Alemán con “Baddie”

Ante el anunció de “Baddie”, los fans de Yeri Mua y Alemán ya celebran la colaboración de los cantantes con esta nueva canción que lanzarán este mismo mes.

“Al fin”, “ya era hora de escucharlos juntos”, “con todo reina”, “se viene el hit” , tan solo son algunos de los comentarios que se pueden leer de los fans de Yeri Mua y Alemán por “Baddie”.

Así como los fans ya pueden escuchar un adelanto de lo que será “Baddie”, pero solo entrando a las redes sociales de Yeri Mua y Alemán.