La cantante Yeri Mua anunció la cancelación de su gira en México y Estados Unidos mediante historias en Instagram, generando sorpresa entre seguidores:

“El chiste es que ya no se hará el gran evento ‘jochis’. Y pues ya no trabajo con mi antiguo equipo de chamba y ‘asuich’” Yeri Mua en Instagram

Explicó que tomó la decisión por problemas con su equipo de trabajo, asegurando que ya no continuará colaborando con ellos tras diferencias recientes en su proyecto musical.

La influencer también mencionó que, aunque existen varias razones detrás de la cancelación, prefirió simplificar la explicación, lo que desató reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Yeri Mua cancela conciertos en Auditorio Nacional y anuncia cambios en su equipo y nuevos proyectos

La gira incluía presentaciones en el Auditorio Nacional y ciudades como Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro, además de varias fechas en Estados Unidos.

Entre los destinos internacionales contemplados estaban Los Ángeles, San Diego, Nashville y Houston, donde la influencer planeaba expandir su proyecto musical ante nuevas audiencias.

Yeri Mua en Instagram (Capturas de pan)

Tras el anuncio, la creadora de contenido adelantó que trabaja en un nuevo disco y en otros proyectos que no estarán limitados únicamente al ámbito musical.

También reveló que su mamá asumirá el rol de mánager, destacando que confía plenamente en su apoyo para esta nueva etapa profesional.

La cantante comparó esta decisión con figuras del entretenimiento internacional, señalando que busca una estrategia más cercana y control directo de su carrera artística.

Respecto a los boletos vendidos, confirmó que habrá reembolsos para quienes ya habían adquirido entradas para los conciertos ahora cancelados en ambos países.

La cancelación marca un cambio en su rumbo profesional, mientras sus seguidores esperan detalles sobre los nuevos lanzamientos y el futuro de su carrera musical.