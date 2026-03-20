Yeri Mua, de 24 años, anunció vía redes sociales la cancelación de su gira 2026. Desde Ocesa ya se revelaron los detalles para el reembolso a los fans.

Para quienes adquirieron sus boletos en línea, el reembolso se verá reflejado de manera automática en la tarjeta desde donde se realizó la compra.

Por su parte, para los boletos adquiridos en puntos de venta físicos, usuarios de Ticketmaster deberán regresar a lugar de la compra a partir del miércoles 1 de abril.

Mientras que para los usuarios de Eticket, el reembolso se tiene que solicitar desde la página de la boletera en la sección de “Ayuda”.

¿Por qué se cancelaron los conciertos de Yeri Mua? Hay diferentes versiones

Los conciertos de Yeri Mua se unen a las múltiples cancelaciones que Ocesa ha venido anunciando desde semanas atrás.

Sin embargo, hay versiones contrariadas entre lo que reveló la cantante e influencer y lo que dijo la empresa en un comunicado anunciando la cancelación.

De acuerdo con Yeri Mua, su gira por México y Estados Unidos se vio cancelada por “varias razones”, aunque terminó adjudicando todo al “flop”.

Este último es un término que se utiliza en cine, música y televisión para referirse a un fracaso de un producto o un lanzamiento.

La cantante también habló de problemas con su equipo de trabajo, con quienes ya habría cortado lazos laborales.

Por su parte, Ocesa mantuvo el discurso que ha dado en cancelaciones previas a la de Yeri Mua, alegando “complicaciones que afectan la logística de la gira y que son ajenas al artista”.