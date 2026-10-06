Yeri Mua siente vergüenza de haber sido pareja de Naim Drarechi, por lo que desea que la denuncia de la mamá de Abelito sí proceda.

Durante un encuentro con los medios, Yeri Mua expresó que se arrepiente de haber tenido una relación con Naim Darrechi, a quien señaló de golpearla en 2023.

Yeri Mua admite sentir vergüenza de haber sido pareja de Naim Darrechi

Naima Darrechi podría enfrentar una demanda por abuso sexual, luego de rozar de forma inadecuada a Cristina Romero, mamá de Abelito.

Yeri Mua fue cuestionada sobre el caso y expresó que sentía vergüenza de haber sido pareja de Naim Darrechi.

“Qué padre que la mamá de Abelito va a poner la denuncia, ojalá proceda, ojalá haya consecuencias de los actos que hizo mi expareja. Qué vergüenza decir que es mi expareja” Yeri Mua

Naim Darrechi, novio de Yeri Mua, es detenido en Veracruz y ella sólo tiene burlas (Instagram | Captura de pantalla)

La cantante celebra que la mamá de Abelito haya denunciado a Naim Darrechi y espera que el caso proceda.

Asimismo, Yeri Mua afirmó que Naim Darrechi no sabe enfrentar las consecuencias de sus actos: “Esa persona está acostumbrada a huir del país cada que la caga y nunca pagar las consecuencias de sus actos”.

Yeri Mua desea que Naim Darrechi ya no regrese a México

Yeri Mua mencionó que Naim Darrechi suele huir de los países donde tiene problemas , como ocurrió en España, donde tenía orden de captura por agredir a un policía. “Ya que se vaya de México”, declaró.

La famosa expresó que el tiempo le terminó dando la razón, pues cuando señaló a Naim Darrechi de tóxico y agresivo, sus fans la atacaron.

Yeri Mua, cantante. (@yerimua)

Naim Darrechi abandonó México dos días después de lo ocurrido con la mamá de Abelito y se burló de que la denuncia no procedería.

Incluso, mencionó que no regresaría a México y arreglaría la denuncia en su contra solo si tenía interés de regresar al país.