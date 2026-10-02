Alexis Ayala arremetió contra Naim Darrechi y lo llamó “patán” por lo ocurrido con la mamá de Abelito.

Amigos de Abelito le han manifestado su apoyo tras la agresión de la que fue víctima su mamá durante su fiesta de cumpleaños, y celebran que su Cristina Romero vaya a demandar a Naim Darrechi.

Al respecto, Alexis Ayala declaró que Naim Darrechi es una persona carente de educación.

Alexis Ayala llama “patán” a Naim Darrechi por agresión a la mamá de Abelito

La agresión de Naim Darrechi a Cristina Romero, mamá de Abelito, ha generado indignación en el medio del espectáculo.

Alexis Ayala expresó su apoyo a Abelito y llamó “patán” a Naim Darrechi por faltarle al respeto a la mamá de su amigo.

“Eso es una patanería, eso es una vulgaridad (…) que hagan lo que tienen que hacer, que topen hasta donde tengan que topar (sobre la demanda contra Naim Darrechi)” Alexis Ayala

Alexis Ayala (Instagram/@alexisayala)

El actor cree que fue imperdonable lo que le hizo Naim Darrechi a la mamá de Abelito y también condenó que el influencer español haya golpeado a Aaron Mercury.

Alexis Ayala pidió los reporteros que dejen de cuestionar a otros sobre Naim Darrechi, pues eso le daba más publicidad al influencer.

“Ojalá esta persona se disculpe (Naim Darrechi). Ustedes ya nos pregunten sobre este tipo de gente que lo quería era que hablaran de ellos” Alexis Ayala

Alexis Ayala cree que Naim Darrechi carece de cultura y educación

Naim Drarechi ha minimizado y revictimizado a la mamá de Abelito en sus en vivo, por lo que Alexis Ayala criticó la actitud del influencer.

“Esto habla de poca cultura, de poca educación, de poca familia, de poca inteligencia, de poca madre.” Alexis Ayala

Alexis Ayala mencionó que es indebido insultar a las mamás: “A la mamá se le respeta, todos venimos de una mamá”.

Por último, Alexis Ayala consideró que Naim Darrechi carece de educación y que su familia no le enseñó a respetar a los demás.

Naim Darrechi ya no se encuentra en México y dudó que la demanda de la mamá de Abelito proceda, incluso dio a entender que no regresaría al país aunque las autoridades lo requirieran.