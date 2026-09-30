Naim Darrechi reaccionó con burlas a la demanda de Cristina Romero, mamá de Abelito, declarando que “si procede ya veremos si venimos (a México) si nos interesa volver a venir al país”.

El 29 de septiembre de 2026, Cristina Romero compartió un comunicado para confirmar una demanda contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, conocido como Suavecito.

El influencer restó importancia a sus acciones violetas y a la denuncia en su contra; posteriormente, aseguró que Cristina Romero había “querido bailar” con él, lo cual la revictimiza.

Madre de Abelito confirma demanda contra Naim Darrechi por agresión sexual (Michelle Rojas)

Naim Darrechi se burla a la demanda de Cristina Romero y se va de México

Cristina Romero fue víctima de roces inadecuados y burlas por parte de Naim Darrechi durante la fiesta de cumpleaños de Abelito.

Naim Darrechi compartió un video desde el aeropuerto en el que se burló de la demanda en su contra por presunto abuso sexual.

“Corran chicos, vamos rápido a la puerta de embarque”, expresó Naim Darrechi con tono sarcástico y sonriendo, ya que el influencer ya no se encuentra en México.

Expresó que si la denuncia llega a proceder, él comparecería siempre y cuando tenga intención de volver a México.

“Si en algún momento procede esa demanda, porque tiene que proceder primero y nos llaman, pues ahí veremos si venimos, si nos interesa regresar al país pues arreglamos nuestras cosas” Naim Darrechi

Naim Darrechi no cree que proceda una demanda en su contra a pesar de haber evidencia de que agredió sexualmente a Cristina Romero.

Naim Darrechi revictimizó a Cristina Romero, mamá de Abelito

Naim Darrechi no se disculpó con Cristina Romero; al contrario, minimizó sus acciones: “No es tan grave lo que paso”.

El creador de contenido descalificó la denuncia en su contra y aseguró que la mamá de Abelito “quería bailar con él”, expresión que la revictimiza, ya que los roces no fueron consensuados.

“La señora quería, se le vio, se le vio en la cara como quería” Naim Darrechi

Además, Naim Darrechi se aprovechó de la vulnerabilidad de Cristina Romero para agredirla e insiste en restar importancia al abuso.

Por lo pronto, Naim Darrechi ya no está en México y se desconoce si las autoridades podrían emitir una ficha para su detención en el caso de que proceda la denuncia en su contra.