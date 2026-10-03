Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Naim Darrechi y aseguró que si vuelve a México, la cárcel lo espera, tras comentarios del influencer sobre la prensa.

Naim Darrechi criticó a la prensa por hablar de la agresión a la mamá de Abelito, Cristina Romero, asegurando que gracias a él tenían rating.

Gustavo Adolfo Infante espera que Naim Darrechi termine en la cárcel

Los comentarios de Naim Darrechi enfurecieron a Gustavo Adolfo Infante, quien expresó que las cárceles de México estaban abiertas para el influencer si decidía retornar al país.

Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante volvió a arremeter contra Naim Darrechi en su programa De Primera Mano.

“Yo sí quiero que venga Naim, la cárcel lo espera, las rejas”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Naim Darrechi sigue sin admitir que abusó de la madre de Abelito

Cristina Romero reveló que va a denunciar a Naim Darrechi, pero el influencer abandonó México horas después del anuncio.

Naim Darrechi asegura que los medios están exagerando sus acciones, a pesar de que sí incurrió en un delito tras rozar de forma morbosa a Cristina Romero mientras bailaban.

“No va a ser la primera vez que nos equivoquemos, ni la última, pero sí es verdad que le gusta hacer leña del árbol caído. Sí le estamos dando de comer a todos esos pendejos en México, todos los de la televisión” Naim Darrechi

El influencer asegura que su imagen genera rating en los medios mexicanos y que “gracias a él comían” los periodistas de espectáculos, lo cual generó molestia en conductoras como Joanna Vega-Biestro.

La conductora expresó en Sale el Sol que ella estaba dispuesta a recordar las acciones de Naim Darrechi para que el público no olvide que agredió a la mamá de Abelito.

Mientras tanto, se desconoce si Cristina Romero ya inició la denuncia contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito.