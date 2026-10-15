Tras viralizarse que Naim Darrechi de 24 años de edad, fue detenido en Madrid, el creador de contenido reapareció anunciando estar bien y compartiendo que hará un live hoy mismo.

Aún no queda claro cuál fue el motivo que llevó a la detención de Naim Darrechi. Sin embargo se cree que más haya de la denuncia de Cristina Romero, mamá de Abelito, son problemas legales en España.

Naim Darrechi reaparece tras su detención; tendrá un live hoy

Derek Trejo, amigo de Naim Darrechi, dijo que el creador de contenido fue detenido en Madrid. Sin embargo, no brindó más detalles al respecto.

Ahora fue el propio Naim Darrechi quien apareció en sus redes sociales y además de decir esta bien, anunció un live a las 12:00 pm, hora México.

“Gracias a todos los que se preocuparon por mí estoy bien. Prendo [live] a las 12:00 hora de México”. Naim Darrechi, creador de contenido.

El mensaje que Naim Darrechi mandó a sus seguidores lo mostró a bordo de un carro con una selfie.

Naim Darrechi dice estar bien tras su detención en Madrid. (@naimdarrechitv )

Detención de Naim Darrechi habría sido por denuncias en España

La detención de Naim Darrechi en Madrid sucedió en un contexto en el que la mamá de Abelito, dijo que procedería legalmente bajo el argumento de violencia sexual.

Y aunque se rumoró que por eso lo detuvieron, Ana María Alvarado informó en Sale el Sol que Naim Darrechi tiene varios procesos legales en España y esto habría sido la causa.

La periodista recordó que en 2021 tuvo un problema con una pelea lo que lo llevó a una sentencia que no cumplió. Asimismo, recordó las denuncias de mujeres bajo el argumento de abuso sexual por haber dicho que era esteril para sostener relaciones sexuales sin protección.

Ahora, por las especulaciones que hay alrededor, se espera que Naim Darrechi hable sobre lo sucedido en Madrid en su live y aclare si hay denuncia por la mamá de Abelito.