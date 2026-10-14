Se ha reportado este miércoles 14 de octubre, la detención del influencer español Naim Darrechi en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

Detención de Naim Darrechi que habría sido confirmada por su amigo, el también influencer mexicano Derek Trejo a través de sus historias de Instagram.

“Gente detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto. Me está diciendo ahorita en este momento, voy a hablar con su familia y por favor que todo esté bien, ahorita hago una transmisión”. Derek Trejo

Hecho que ocurre tras demanda de Cristina Romero, mamá del influencer Abelito en contra de Naim Darrechi por violencia sexual derivada por tocamientos sin consentimiento.

Sin embargo, se desconoce si la detención de Naim Darrechi se debe por la demanda de la mamá de Abelito.

Detención de Naim Darrechi no es broma: Derek Trejo

Derek Trejo dejó en claro que la detección de Naim Darrechi no es una broma, tras la poca información que se tiene.

Luego de que Derek Trejo hiciera una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde explicaba que la detención de Naim Darrechi no era broma, ni mucho menos llamar la atención, pues ya estaba averiguando más sobre los hechos.

“Desconozco la situación honestamente, ya ahorita su papá está llamando al abogado para checar todo eso”, aseguro en live Derek Trejo sobre detención de Naim Darrechi.

Si estoy preocupado, no estoy preocupando a la gente a lo pendejo, no quiero rating, no quiero números. Yo lo único que quiero es que mi amigo esté bien”. Derek Trejo

Asimismo, Derek Trejo dijo que sí hizo pública la detención de Naim Darrechi, fue porque él influencer español se lo pidió.