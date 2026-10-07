Aaron Mercury reclamó a Naim Darrechi por irse de México y no afrontar la denuncia en su contra por agredir a Cristina Romero, mamá de Abelito.

“El miedo no anda en burro. Yo digo que debería ser un adulto responsable y afrontar las consecuencias” Aaron Mercury

Por si fuera poco, Naim Darrechi golpeó a Aaron Mercury en la fiesta de Abelito, el mismo día que agredió sexualmente a Cristina Romero.

Aaron Mercury revela por qué confrontó a Naim Darrechi en la fiesta de Abelito (Michelle Rojas)

Aaron Mercury reclama a Naim Darrechi por irse de México sin enfrentar la justicia

Naim Darrechi acudió a la fiesta de Abelito a finales de septiembre y agredió físicamente a Aaron Mercury, así como sexualmente a Cristina Romero.

La mamá de Abelito reveló que iniciaría acciones legal contra Naim Darrechi y otros dos influencers por violentarla.

Aaron Mercury fue cuestionado sobre si sabía cómo avanzaba la denuncia de la mamá de Abelito, a lo que respondió que no estaba enterado, pero reclamó que Naim Darrechi haya huido de México.

“Mínimo afronta las consecuencias de tus actos, ahí te das cuenta de que esta gente va a seguir haciendo estas cosas, cuando no ven el mal en lo que están haciendo” Aaron Mercury

El también actor cree que Naim Darrechi tiene miedo de enfrentar la demanda de la mamá de Abuelito y le exige que sea un adulto responsable.

Aaron Mercury expresó que sí le interesaba estar al tanto de la demanda contra Naim Darrechi, pues suele huir de los procesos legales en su contra.

Asimismo, el amigo de Abelito reveló que lo que más afectó a Cristina Romero, es que Naim Darrechi se haya burlado de sus acciones y minimizara el abuso.

Amigos de Aaron Mercury evitaron que golpeara a Naim Darrechi

Naim Darrechi estaba molestando a una de las amigas de Aaron Mercury durante la fiesta de Abelito, por lo que el influencer le pidió que dejara de incomodar a sus acompañantes.

La reacción del influencer español fue agresiva y le arrojó una lata en el rostro a Aaron Mercury, quien intentó responder a la agresión, pero sus amigos lo evitaron.

“Yo quería no ser tan caballero, pero me detuvieron a tiempo” Aaron Mercury

Aaron Mercury confiesa que sí deseó golpear a Naim Darrechi, pero sus amigos lo detuvieron.

Y aclaró que las interacciones que ha tenido con Naim Darrechi han sido en contra de su voluntad, pues es el influencer quien comienza las peleas.