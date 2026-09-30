Cristina Romero Álvarez es la mamá de Abelito, conocido influencer y cantante.

Doña Cristi o La muñequit,a como se le conoce, se volvió una figura pública tras la participación de Abelito en La Casa de los Famosos México.

El pasado 27 de septiembre, Cristina Romero Álvarez fue agredida sexualmente por Naim Darrechi durante una fiesta de Abelito.

¿Quién es Cristina Romero Álvarez? Mamá de Abelito

Cristina Romero Álvarez es originaria de Zacatecas y microempresaria, ya que tiene una tienda de abarrotes en su casa.

La mamá de Abelito suele compartir videos y fotos de su vida en Instagram; actualmente tiene 142 mil seguidores en Instagram.

Abelito y su mamá, Cristina Romero Álvarez (Instagram/@lamamadeabelito)

¿Qué edad tiene Cristina Romero Álvarez?

Doña Cristi habría nacido el 1 de junio, pero no se especifica el año.

¿Quién es el esposo de Cristina Romero Álvarez?

Cristina Romero Álvarez está casada con Abel Sáenz Martínez, papá de Abelito.

Cristina Romero Álvarez y su esposo, Abel Saenz (Instagram/@lamamadeabelito)

¿Qué signo zodiacal es Cristina Romero Álvarez?

Cristina Romero Álvarez es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Romero Álvarez?

Cristina Romero Álvares tiene dos hijos:

Abel Sáenz Romero

Daniel Sáenz Romero, murió a los 4 años

¿Qué estudió Cristina Romero Álvarez?

Se desconoce el nivel académico de Cristina Romero Álvarez.

¿En qué trabaja Cristina Romero Álvarez?

Cristina Álvarez tiene una tienda de abarrotes en su casa y recientemente ha generado contenido para sus redes sociales.