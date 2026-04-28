Cirque du Soleil regresa a los escenarios en la agenda de conciertos y espectáculos México 2026 con nueva temporada con su show ECHO.

Así que presta atención pues ya te tenemos fechas, boletos y preventa de Cirque du Soleil ECHO en México 2026:

Del 3 al 27 de septiembre 2026 en la Gran Carpa en el Infield del Autódromo en Querétaro, Querétaro

Del 9 de octubre al 1° de noviembre 2026 en la Gran Carpa Soleil en Plaza Patria de Guadalajara, Jalisco 📍

Del 13 de noviembre 2026 al 3 de febrero 2027 en la Gran Carpa Soleil en Santa Fe en la Ciudad de México, CDMX

Preventa Banamex: 29 y 30 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas de los recintos: 1 de mayo desde las 11:00 am

Boletera CDMX y GDL Ticketmaster

Boletera Querétaro: Eticket

Cirque du Soleil ECHO (Cirque du Soleil )

Precio de boletos para Cirque du Soleil ECHO en México 2026

Por ahora el precio de boletos para los espectáculos de Cirque du Soleil ECHO en México 2026 en CDMX y Guadalajara no han sido revelados, te los actualizaremos en cuanto se revelen.

Sin embargo, el precio de boletos para las funciones del Cirque du Soleil ECHO en Querétaro son los siguientes, ya con cargos por servicio: