Avión de la Marina llega a Texas para repatriar cuerpos de mexicanos fallecidos en accidente aéreo

Este 1 de enero de 2026, un avión de la Secretaría de Marina (Semar) llegó a Texas, Estados Unidos, con el objetivo de repatriar los cuerpos de los mexicanos fallecidos en accidente aéreo.

De acuerdo con la información del periodista Francisco Villalobos, la aeronave de la Marina aterrizó cerca del medio día de este viernes, en el Aeropuerto Internacional Scholes, ubicado en Galveston, Texas.

Este viernes se dio a conocer que un avión de la Marina arribó a Galveston, Texas, Estados Unidos, con la misión de repatriar los cuerpos de los 6 mexicanos que murieron en el accidente aéreo ocurrido el 22 de diciembre de 2025.

Lo anterior, luego de que las autoridades de Estados Unidos dieran por finalizados los trámites legales y forenses tras la caía del avión de la Semar en la bahía de Galveston.

Con información del periodista Francisco Villalobos, a Texas arribaron al menos 8 elementos, entre ellos agentes de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la propia Semar.

Se espera que estos agentes acrediten la documentación requerida para la repatriación de los cuerpos, validando que se cumpla con todos los procedimientos internacionales establecidos para este fin.

El vuelo de la Marina de regreso a México está pactado para partir a las 07:30 de la mañana del sábado 2 de diciembre, para así arribar a México.

Una vez en territorio nacional, los agentes deberán, nuevamente, cumplir con los protocolos establecidos, antes de entregar los cuerpos a sus familiares.