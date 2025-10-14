Se confirmó que el cantante D’Angelo, murió a los 51 años de edad, de acuerdo con un comunicado de su familia.

De acuerdo con el comunicado de la familia del cantante estadounidense, “la estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”.

¿De qué murió D’Angelo? La familia del cantante lo revela

A través de un comunicado de RCA, y redes sociales, se dio a conocer que el cantante estadounidense de R&B, Michael Eugene White Archer mejor conocido como D’Angelo, murió a los 51 años de edad.

El comunicado de su familia revela que D’Angelo padeció cáncer en el páncreas los últimos años de su vida, siendo la causa principal de su muerte.

“Nos entristece que solo deje recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinaria y conmovedora que deja. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y, al mismo tiempo, en la celebración del don de la música que dejó al mundo”. Comunicado

Se sabe que durante su trayectoria que brilló en la década de los 90, D’Angelo colaboró con grandes artistas de la industria como Snoop Dog, Q-Tip y Jay-Z.

En 1995, D’Angelo debutó con su álbum llamado Brown Sugar que marcó a toda una generación durante la década de los 90.

Si bien el también compositor y productor mantuvo su salud en privado, su manager Kedar Massenberg reveló que D’Angelo estaba en tratamiento contra el cáncer desde hace varios meses.

El cantante D’Angelo murió a los 51 años de edad (Agencia México)

También se dio a conocer que al momento de la muerte de D’Angelo, él se encontraba en su residencia ubicada en Naueva York.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, D’Angelo y su familia fueron sacudidos ante la noticia de la muerte de la también cantante Angie Stone, quien fuera la madre de los dos hijos del cantante de R&B.

Angie Stone viajaba en un vehículo con su grupo tras dar un concierto en Mardi Gras, Alabama.

Sin embargo, el carro fue impactado por un camión semirremolque mientras se encontraba estacionado; Stone fue la única que murió a los 63 años de edad.