Recuperan joyas de Yeison Jiménez y sus acompañantes, quienes murieron en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Circulan en redes sociales una foto donde se ven las joyas que pertenecieron al cantante, las cuales fueron rescatadas del siniestro donde murió Yeison Jiménez en Paipa, Colombia.

Recuperan joyas de Yeison Jiménez durante investigación

Las joyas de Yeison Jiménez estaban entre los restos del avión, donde se encontraron:

Collares de diamantes

Relojes

Pulseras

Cadenas

Entre las joyas encontradas destaca un collar con la frase: “Mi promesa”, el cual pertenecía a Yeison Jiménez y era parte de sus piezas más usadas.

Joyas recuperadas del accidente donde murió Yeison Jiménez (Especial )

También encontraron una medallón que solía utilizar Yeison Jiménez, el cual originalmente era plateado.

Se halló un rosario y otra cadena, las cuales se desconoce si pertenecían a Yeison Jiménez o alguno de sus acompañantes.

Autoridades colombianas no han confirmado la autenticidad de la foto, pero todo indica que sí se trata de las joyas del cantante.

Joyas de Yeison Jiménez que coinciden con las encontradas en el accidente aéreo (Especial )

Madres de Yeison Jiménez estuvo en shock varios días tras la muerte del cantante

Luz Mery Galena habló por primera vez de la muerte de Yeison Jiménez en el programa ‘Día a Día’.

La mamá de Yeison Jiménez rompió en llanto al recordar a su hijo, con quien se había mensajeado minutos antes del accidente aéreo.

Una amiga de Luz Mary Galeana fue quien le reveló que su hijo había muerto y llegó a pensar que era una historia falsa.

Pues cinco años atrás, la policía de Medellín le había informado sobre la muerte del cantante y todo había sido mentira .

Tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, su mamá entró en shock más de un día y no podía aceptar la realidad que la rodeaba.

Al final, Luz Mary Galeana llegó a la casa de su nuera, por lo que tuvo que enfrentar la muerte de Yeison Jiménez y posteriormente asistió a su homenaje.