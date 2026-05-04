Yalitza Aparicio -de 32 años de edad- compartió un mensaje sobre la importancia del respeto como sociedad y contra el bullying digital, destacando cómo este problema social puede afectar a las nuevas generaciones.

La carrera de Yalitza Aparicio tiene una nueva faceta en el cine independiente y el guionismo, pero se sigue enfrentando a comentarios sobre su apariencia.

Yalitza Aparicio lanza mensaje contra el bullying digital

Durante su asistencia al Sundance Film Festival CDMX 2026, Yalitza Aparicio fue cuestionada sobre qué pensaba del bullying digital y de las criticas a menores de edad en redes sociales.

Yalitza Aparicio mencionó que se ha perdido el respeto en la sociedad y el manejo de las redes sociales suele ser agresivo en algunos casos.

“Creo que es una sociedad en la que se nos está olvidando la parte del respeto… redes sociales, las nuevas generaciones están siendo muy afectadas con eso… la sociedad no tiene como esa discreción con lo que son los niños. Debemos de respetar a las personas” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio acudió a la conferencia de prensa de El diablo viste a la moda 2 (Instagram/@yalitzaapariciomtz)

La actriz destacó que las redes sociales no tiene discreción con los niños, por lo que es importante aprender a respetar a los demás y ser más mesurados con los comentarios hacia las infancias.

Yalitza Aparicio ha sido blanco de críticas y comentarios por su apariencia, pues recientemente tuvo un cambio de look que llamó la atención de sus seguidores.

La también profesora aclaró que sus cambios solo reflejan la evolución de su persona y actualmente vive una etapa plena.

Yalitza Aparicio incursiona como productora y guionista

La carrera de Yalitza Aparicio está en constante evolución, actualmente incursionó en el guionismo y como productora.

“La verdad es que muy contenta, aprendiendo como siempre… uno no sabe nada y conforme van pasando las cosas vas aprendiendo” Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio mencionó que se interesó en ser guionista para entender mejor las historias que se cuentan en la pantalla grande.

“Me dijeron: para que valores y respetes el trabajo de un guionista tienes que saber qué hay detrás de él… no solamente es llegar y decir ‘quiero esta historia’, lleva su tiempo” Yalitza Aparicio