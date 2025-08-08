Wendy Guevara -de 31 años de edad- ha recibido mensajes de cariño de sus fans y apoyo de Gloria Trevi, Thalía y más famosas tras su video filtrado.

A una semana de que se filtrara el video de Wendy Guevara, la influencer hizo frente a la situación y con la frente en alto habló de la situación que vivió tras ser extorsionada.

Wendy Guevara recibió apoyo de famosas como Gloria Trevi y Thalía

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Wendy Guevara reveló que sus amigos y varias famosas se han comunicado con ella para expresarle su apoyo.

Wendy Guevara descartó que Nicola Porcella -de 37 años de edad- se haya burlado de ella tras su video filtrado.

Wendy Guevara y Gloria Trevi (Facebook)

Pues durante su podcast ‘Cómplices del desmadre’, Nicola Porcella lanzó comentarios que les parecieron inapropiados a los fans de la influencer.

“Yo amo a Nicola, amo mucho a Apio y Poncho de Nigris (...) nosotros nos llevamos super fuerte, amo mucho a Poncho y llevamos muy buena relación. Nicola me da mucha alegría siempre que la veo” Wendy Guevara

Wendy Guevara se siente apoyada por sus amigos y por otras famosas como Thalía -de 53 años de edad- y Gloria Trevi.

“Me han mandado mensajes de apoyo por WhatsApp Gloria, super linda, me dijo: ‘Si te sientes mal márcame, ahorita estoy de vacaciones’ (...) también su esposo Armando super buena onda, Thalía me escribió y me dijo: ‘Hermosa cómo estás, todas’” Wendy Guevara

La influencer reveló que Gloria Trevi le envió mensajes y le pidió que le llamara si necesitaba platicar.

Thalía también le brindó su apoyo a Wendy Guevara y le expresó que ella estaba para ayudarla.

Wendy Guevara agradeció a otras figuras del medio que le han enviado mensajes, como el caso de Sylvia Pasquel, de 74 años de edad.

“Hasta Sylvia Pasquel muchísimas personas del medio”, contó Wendy Guevara sobre el cariño que ha recibido durante este complicado momento.

Galilea Montijo y otros compañeros de Wendy Guevara la han arropado

Wendy Guevara también ha sentido ‘el cobijo’ de sus compañeros de trabajo, pues Galilea Montijo -de 52 años de edad- fue de las primeras en manifestarle su apoyo tras la filtración del video.

En imágenes que circulan en redes sociales, se ve a Galilea Montijo recibiendo a Wendy Guevara en el foro de La Casa de los Famosos México 2025, con abrazos.

Mientras que Marie Claire Harp -de 32 años de edad- ha exigido a las autoridades que investigue el caso de Wendy Guevara y den con el responsable.