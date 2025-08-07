¿Por qué lloró Wendy Guevara con Adela Micha -de 62 años de edad-? Recuerda el mensaje que le mandó su papá tras la filtración de video íntimo.

En entrevista para YouTube, Wendy Guevara -de 31 años de edad- confesó lo que ha vivido luego de la violación a su intimidad y el apoyo que ha recibido.

Este es el mensaje que Wendy Guevara recibió de su papá tras la filtración de video íntimo y por el cual lloró con Adela Micha

Tras el asalto que sufrió, Wendy Guevara está viviendo un difícil momento luego de que le filtraron un video íntimo en las redes sociales.

En medio de la polémica, Wendy Guevara ofreció una entrevista a Adela Micha para YouTube donde terminó llorando al recordar el mensaje que le envió su papá.

Y es que Wendy Guevara confesó que su papá le dio su respaldo y le aseguró que la amaban más allá de todo el escándalo y los videos que pudieran surgir.

Al borde del llanto, Wendy Guevara señaló que su papá le dejó en claro que ese video no cambia la percepción que tiene de ella pues sabe que no le debe nada a nadie y es algo que todas las personas hacen.

El papá de Wendy Guevara la animó para seguir trabajando pues sabe que es una persona muy chingona que ha logrado salir adelante pese a todas las adversidades.

En su emotivo mensaje, el papá de Wendy Guevara le aseguró que no va a ver el video para que no tenga que preocuparse por él.

“Me dijo: ‘Quiero decirte que te quiero mucho y que eres una persona muy chingona y trabajadora. No me importa lo que haya pasado. No voy a ver el video. Todos tenemos relaciones, tú no le debes nada a nadie. No eres casada ni tienes un compromiso con nadie. Tú sigue trabajando tranquila” Wendy Guevara

¿Cómo reaccionó la mamá de Wendy Guevara ante la filtración de su video íntimo?

En su conversación con Adela Micha, Wendy Guevara agradeció todo el apoyo que ha recibido en estos momentos muy complicados.

Sin embargo, Wendy Guevara reveló que no ha podido hablar con su mamá porque le da mucha pena.

Wendy Guevara destacó que sabe que en el video no se ve nada que las personas no hayan hecho, pero no quería que lo viera su mamá.

Es por ello por lo que no ha podido hablar con ella ya que no sabe que decirle luego de que le mandaron su video íntimo.

“Ni he hablado con mi mamá, me da pena hablar con mi mamá” Wendy Guevara

En su conversación con Adela Micha, Wendy Guevara confesó que no solo es la violación a su privacidad con la filtración del video íntimo.

Sino que además ha recibido amenazas por parte de estos hombres que le exigen una fuerte suma de dinero, pese a que ya les dio todos sus ahorros.

Es por ello por lo que Wendy Guevara ya decidió proceder legalmente en contra de estos delincuentes que no dejan de intimidarla.