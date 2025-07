Wendy Guevara, de 31 años de edad, reveló que tras el reciente asalto que vivió en el Estado de México, ya cuenta con seguridad privada.

¿Por qué tomó medidas tan drásticas? Wendy Guevara reveló detalles preocupantes sobre el atraco ocurrido el pasado 2 de julio.

Uno de ellos es que ya identificaron a sus asaltantes. Otro es que “violaron su privacidad”, por lo que existe la posibilidad de que algún video íntimo suyo salga a la luz, reconoció Wendy Guevara.

Wendy Guevara (Tomada de video)

Wendy Guevara reveló que tras el asalto, violaron su privacidad

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Wendy Guevara contó a reporteros que acababa de regresar de León, tras unas vacaciones.

Esta vez, dijo, se pasó más días con sus amigos y familiares debido a que pasará un largo tiempo antes de que vuelva a su tierra natal.

La Casa de los Famosos México 2025 tiene todo que ver en el asunto, pues en esta temporada Wendy Guevara se estrenará como una de sus conductoras, lo que la tendrá muy ocupada.

Al ser cuestionada sobre las medidas que ha tomado tras el asalto que sufrió, Wendy Guevara señaló que ahora debe ser más precavida con sus publicaciones en redes sociales.

También, confirmó que durante su estancia en CDMX contará con seguridad privada.

Wendy Guevara, influencer. (@wendy.guevara.758478)

Videos íntimos de Wendy Guevara están en riesgo de hacerse públicos

Asimismo, reveló que ya fueron identificados los sujetos que la asaltaron, aunque no quiso ahondar en el asunto que sigue bajo investigación.

Los periodista le preguntaron si le robaron la camioneta en la que se trasladaba o su teléfono celular.

Wendy Guevara descartó que se haya quedado sin vehículo, pero pareció confirmar que se apoderaron de su teléfono al revelar que “violaron su privacidad”.

La influencer reveló que ella en su galería cuenta con contenido multimedia íntimo que estaría en riesgo de ser difundido.

“Fotitos, videítos, pues ya saben, yo soy puerquita, ya saben que siempre lo he platicado, que me gusta, me grabo con uno, con otro y pues bueno, ni modo, así pasa, violan tu privacidad y todo eso”, detalló.

Wendy Guevara, influencer. (@Wendy Guevara)

¿Wendy Guevara teme que sus fotos y videos íntimos sean exhibidos?

La ganadora de La Casa de los Famosos México aseguró que a ella no le da pena nada, por lo que dijo a los reporteros que si llegan a encontrar uno de sus videos íntimos, espera “que lo disfruten”.

¿Siente temor de que alguna de sus parejas sea exhibida? Wendy Guevara lo negó, afirmando que ya les avisó a todos y le dijeron que tampoco tenían problema porque no son del medio.

¿Qué hay de ella? Orgullosa, Wendy Guevara afirmó que sólo tiene cosas buenas que enseñar, por lo que descartó cualquier preocupación al respecto.