Marie Claire Harp -de 32 años de edad- se solidariza con Wendy Guevara y pide no compartir el video filtrado de la influencer porque no se lo merece.

Wendy Guevara -de 31 años de edad- vive un momento complicado tras filtrarse un video íntimo, pero sus amigos le han mostrado todo su apoyo.

Wendy Guevara confirmó que era ella quien aparecía en el video filtrado y sus amigos le han mostrado su solidaridad.

Marie Claire Harp compartió una publicación en Instagram para pedir que dejen de compartir el video filtrado de Wendy Guevara.

La amiga y compañera de Wendy Guevara pidió a los fans de la influencer que la apoyen y le muestren su cariño.

“Es momento de devolverte el favor de hacer feliz a todo un país, todos a darte muchos amor”, escribió la conductora.

Marie Claire Harp pidió ser empáticos y evitar hacer chistes sobre la situación que vive Wendy Guevara.

“Para ustedes el público, no hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas. Mañana no sabes en qué posición nos puede poner el destino”

Marie Claire Harp