La influencer Wendy Guevara de 32 años de edad, compartió su opinión sobre la Burrita Burrona meses antes de que la mascotidrag dejara el universo de Turbulence.

Y es que su testimonio evidenciaría que Momo Guzmán sí se peleó con Turbulence y ahora podría sacar su propio show LGBT tras dejar a la drag queen.

Wendy Guevara exhibe actitudes de la Burrita Burrona con Turbulence antes de su pleito

El que Momo Guzmán anunciara que dejaba su etapa como la Burrita Burrona inició rumores de que había peleado con Turbulence por los derechos de la mascotidrag siendo Wendy Guevara quien lo habló meses atrás.

Durante el episodio 11 de Cómplices del Desmadre, Wendy Guevara compartió en YouTube que Turbulence era la dueña del personaje de la Burrita Burrona.

Sin embargo, sus comentarios no se limitaron a eso, sino que aseguró que Momo Guzmán tenía envidia de la creatividad de Turbulence para la creación de sus personajes.

“[Turbulence] es la dueña del chantarro, ella [la Burrita Burrona] es una simple empleada. Ella solo le firmó y la Burrita [Burrona] muy en el fondo le tiene envidia a Turbulence”. Wendy Guevara, influencer.

Por otra parte, aseguró que Momo Guzmán solo era querida cuando se convertía en la Burrita Burrona porque como persona era despreciada en Monterrey.

“[la Burrita Burrona] es una jota sin gracia, tiene gracias cuando se pone la máscara (...) Wendy Guevara, influencer.

La Burrita Burrona le debe dinero a Wendy Guevara

Wendy Guevara compartió que la Burrita Burrona tenía envidia de Turbulence lo que habría comenzado su pleito, pero también exhibió que Momo Guzmán le debe dinero.

Al menos hasta el 30 de junio de 2025, Wendy Guevara contaba que la Burrita Burrona le pidió prestado dinero para irse a París de viaje, pero hasta esa fecha solo le había pagado una parte.

“Me pidió 200 mil y solo me ha pagado 100 [mil] porque se fue a París. Ella me debe”. Wendy Guevara, influencer.

Fue así que Wendy Guevara dejó ver que Momo Guzmán no le caería bien y que por encima de elle prefiere a Turbulence.